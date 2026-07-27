INVESTIGATIE - Patru ani de tăcere la ANI. Cine răspunde pentru tergiversarea dosarului privind averea primarului Mircia Gutău din Râmnicu Vâlcea? Bogdan Sticlosu, presedintele ANI, trebuie sa raspunda!

luni, 27 iulie 2026

INVESTIGATIE - Patru ani de tăcere la ANI. Cine răspunde pentru tergiversarea dosarului privind averea primarului Mircia Gutău din Râmnicu Vâlcea? Bogdan Sticlosu, presedintele ANI, trebuie sa raspunda!

Un document oficial al Agenției Naționale de Integritate ridică semne de întrebare serioase asupra modului în care instituția înțelege să își exercite atribuțiile. Potrivit adresei transmise petentului, ANI confirmă că încă din 5 aprilie 2023 a fost înregistrată lucrarea având ca obiect evaluarea respectării regimului juridic al declarării averii de către Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

De atunci au trecut mai bine de patru ani. Rezultatul? Niciunul cunoscut public. Nicio concluzie. Nicio decizie. Nicio explicație.

În orice stat care pretinde că respectă principiile bunei administrări, o asemenea durată pentru verificarea unei declarații de avere ridică serioase semne de întrebare.

Patru ani pentru o verificare?

Declarațiile de avere sunt documente oficiale, iar verificarea acestora presupune accesul la baze de date, informații fiscale, registre de proprietate și alte instrumente aflate la dispoziția inspectorilor de integritate.

Este legitim să ne întrebăm:

De ce durează patru ani o astfel de evaluare?

o astfel de evaluare? Ce elemente atât de complicate împiedică finalizarea dosarului?

De ce ANI nu comunică public stadiul unei cauze de interes major pentru comunitatea vâlceană?

Câte alte dosare similare sunt ținute ani întregi fără o soluție?

Mai grav, tergiversarea excesivă poate afecta chiar scopul pentru care Agenția Națională de Integritate a fost creată: verificarea cu celeritate a incompatibilităților, conflictelor de interese și a averilor demnitarilor.

Ce mai așteaptă ANI?

Dacă inspectorii au constatat existența unor încălcări ale legii, societatea are dreptul să știe acest lucru. Dacă nu au identificat nicio neregulă, atunci de ce nu închid dosarul printr-o soluție oficială? În ambele variante, lipsa unei decizii produce aceeași consecință: alimentează suspiciuni și afectează încrederea publică în instituție. Nu este normal ca o procedură administrativă să rămână în suspensie ani la rând fără nicio explicație.

În atenția președintelui ANI, Bogdan Alexandru Sticlosu

Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Alexandru Sticlosu, are obligația instituțională de a răspunde unei întrebări simple:

Cum este posibil ca un dosar privind verificarea declarației de avere a unui primar de municipiu să rămână nesoluționat timp de peste patru ani?

Există un blocaj administrativ? Există lipsă de personal? Există motive juridice obiective care justifică această durată? Sau este vorba despre o tergiversare pe care nimeni nu și-o asumă?

Aceste întrebări nu privesc doar cazul Mircia Gutău. Ele privesc credibilitatea unei instituții care ar trebui să reprezinte unul dintre pilonii integrității în administrația publică.

Ziarul de Vâlcea solicită un răspuns oficial de la ANI.

Drept la replică: Ziarul de Vâlcea va publica integral și fără rezerve orice punct de vedere transmis de Agenția Națională de Integritate sau de președintele acesteia, Bogdan Alexandru Sticlosu, cu privire la aspectele prezentate în acest articol.