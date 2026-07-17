INFLUENCER DE LUX, EVAZIONIST DE MILIOANE! ANAF a spart schema care a lăsat muncitorii fără pensii și a produs un prejudiciu de aproape 1 milion de euro

vineri, 17 iulie 2026

INFLUENCER DE LUX, EVAZIONIST DE MILIOANE! ANAF a spart schema care a lăsat muncitorii fără pensii și a produs un prejudiciu de aproape 1 milion de euro

În timp ce pe Instagram poza lângă mașini scumpe, vacanțe exotice și teancuri de bani, în spatele imaginii de succes funcționa un mecanism de evaziune fiscală care a produs statului român un prejudiciu estimat la aproape 1 milion de euro. Descoperirea aparține inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, care au sesizat deja organele de urmărire penală.

Potrivit anchetatorilor, persoana considerată coordonatorul rețelei își afișa ostentativ stilul de viață extravagant pe rețelele de socializare, în timp ce firme controlate prin interpuși emiteau facturi fictive pentru servicii inexistente, reducând ilegal taxele și TVA-ul datorate bugetului de stat.

Schema era una bine pusă la punct: societăți comerciale fără activitate economică reală generau documente false, folosite ulterior pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și diminuarea obligațiilor fiscale. Mai mult, o parte dintre administratorii firmelor implicate au refuzat să pună la dispoziția inspectorilor documentele solicitate, încercând să îngreuneze ancheta.

Însă paguba nu se rezumă doar la milioanele pierdute de stat. Potrivit ANAF, adevăratele victime sunt și muncitorii folosiți în acest mecanism, care au fost privați de drepturile elementare conferite de statutul de salariat. Aceștia au rămas fără contribuții la sistemul public, ceea ce le afectează direct accesul la servicii medicale și dreptul la pensie.

Inspectorii antifraudă avertizează că vor intensifica verificările asupra rețelelor de evaziune fiscală și vor utiliza tot mai des informațiile disponibile în mediul online. În acest caz, imaginile cu luxul afișat fără rețineri au devenit un indiciu important în conturarea profilului persoanei aflate în centrul anchetei.

Mesajul ANAF este clar: afișarea opulenței pe internet nu mai trece neobservată atunci când averea nu poate fi justificată prin activități economice legale, iar folosirea firmelor-fantomă pentru fraudarea bugetului de stat va fi tratată cu maximă severitate.