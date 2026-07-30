joi, 30 iulie 2026

În timp ce Constantin Rădulescu și senatoarea Andra Bică încearcă să salveze CET Govora, primarul Mircia Gutău predă termoficarea municipiului Râmnicu Vâlcea unui privat asociat cu propriul fiu?!

În timp ce, la București, se poartă o luptă politică pentru amânarea închiderii CET Govora până la punerea în funcțiune a unei noi capacități energetice, la Râmnicu Vâlcea pare că administrația locală și-a ales deja direcția. Iar aceasta ridică întrebări serioase.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a solicitat oficial ca închiderea CET Govora să fie amânată, avertizând asupra consecințelor dramatice pe care oprirea centralei le-ar avea pentru sistemul de termoficare, locurile de muncă și securitatea energetică a județului.

În același timp, senatorul PSD Andra Bică susține în Parlament modificarea legislației privind decarbonizarea, astfel încât vechile capacități să nu fie închise înainte ca unele noi, cu putere similară, să fie funcționale. Mesajul este clar: Vâlcea are nevoie de timp pentru o tranziție controlată, nu de o închidere brutală.

La Râmnicu Vâlcea, Primăria pare să fi ales deja un alt drum

În contrast cu aceste demersuri, Primăria Râmnicu Vâlcea, condusă de Mircia Gutău, pare să fi accelerat procesul de transfer al serviciului de termoficare către un operator privat.

Până aici, o opțiune administrativă care poate fi discutată. Însă controversa apare în momentul în care se analizează structura de acționariat și relațiile din spatele viitorului operator.

Potrivit informațiilor publice, patronul companiei implicate - Autoro este Ion Bușcă, tatăl lui Alexandru Bușcă, persoană care, la rândul său, este asociată în alte afaceri cu Vlad Gutău, fiul primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Această situație nu dovedește, prin ea însăși, existența vreunei ilegalități. Însă este suficientă pentru a ridica întrebări legitime privind oportunitatea deciziilor administrative și necesitatea unei transparențe totale.

Două strategii complet diferite

Pe de o parte, conducerea Consiliului Județean și parlamentarii PSD încearcă să mențină în viață CET Govora până când județul va avea o alternativă sigură.

Pe de altă parte, Primăria Râmnicu Vâlcea pare să se pregătească pentru un model în care serviciul de termoficare va fi gestionat de un operator privat.

Întrebarea firească este dacă toate variantele au fost analizate în interesul cetățenilor sau dacă această soluție a fost preferată înainte ca dezbaterea privind viitorul energetic al municipiului să fie încheiată.

În interesul transparenței publice, administrația locală ar trebui să clarifice:

De ce s-a grăbit transferul serviciului de termoficare către un operator privat?

Au fost analizate și alte variante de administrare?

Cum răspunde Primăria la întrebările privind relațiile de afaceri dintre unul dintre asociații operatorului și fiul primarului?

Au fost luate măsuri pentru evitarea oricărei aparențe de conflict de interese?

Într-un moment în care mii de familii din Râmnicu Vâlcea depind de deciziile privind încălzirea orașului, orice suspiciune privind modul în care este gestionată această tranziție trebuie lămurită public.