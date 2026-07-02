În memoria lui Raja Solti (1989-2026), muncitor nepalez care și-a pierdut viața, în mod tragic, într-un accident de muncă la Vâlcea

joi, 2 iulie 2026

În memoria lui Raja Solti (1989-2026)🥺🙏🏻🇳🇵🇷🇴☦️🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵

Raja Solti, un muncitor nepalez în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața în mod tragic într-un accident de muncă petrecut la data de 28 iunie 2026, în localitatea Frâncești, județul Vâlcea, România.

A venit departe de țara sa natală cu speranța unui viitor mai bun și cu dorința de a-și ajuta familia. Ca mulți alți oameni care își lasă casa și pe cei dragi în urmă pentru a munci în străinătate, Raja a muncit cu seriozitate și sacrificiu, având mereu în suflet gândul reîntoarcerii acasă.

Destinul a făcut însă ca drumul său să se încheie mult prea devreme. Plecarea lui a lăsat în urmă durere, lacrimi și un gol imens în inimile familiei, prietenilor și ale celor care l-au cunoscut.

Astăzi îi aducem un ultim omagiu și ne exprimăm profunda compasiune față de familia sa. Amintirea lui va rămâne vie ca simbol al unui om harnic, curajos și devotat celor dragi.

Odihnește-te în pace, Raja Solti.

Nu te vom uita niciodată.

Alexie Ilie

English version:

In Memory of Raja Solti

Raja Solti, a 35-year-old Nepalese worker, tragically lost his life in a workplace accident on 28 June 2026 in Frâncești, Vâlcea County, Romania.

He came far from his homeland with hopes of a better future and the desire to support his family. Like many who leave their loved ones behind to work abroad, Raja worked with dedication and sacrifice, always dreaming of returning home.

Fate brought his journey to an end far too soon. His passing left behind grief, tears, and an immense void in the hearts of his family, friends, and all who knew him.

Today we honor his memory and extend our deepest condolences to his family. He will be remembered as a hardworking, courageous, and devoted man whose memory will live on forever.

Rest in Peace, Raja Solti.

You will never be forgotten.

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