joi, 23 iulie 2026

În curând: „Dosarele Puterii. Anchete care au zguduit Vâlcea” – noua carte a jurnalistului de investigație Tiberiu Pirnău

Piața publicistică vâlceană se pregătește pentru apariția unui volum care se anunță unul dintre cele mai importante demersuri jurnalistice dedicate ultimelor două decenii din istoria județului. În curând va fi lansată cartea „Dosarele Puterii. Anchete care au zguduit Vâlcea”, semnată de cunoscutul jurnalist de investigație Tiberiu Pirnău.

Volumul reunește cele mai importante anchete jurnalistice publicate de autor în ultimii zece ani, materiale care au generat reacții puternice în spațiul public, au stat la baza unor verificări instituționale și au adus în atenția opiniei publice mecanismele prin care puterea politică, economică și administrativă a influențat destinul județului Vâlcea.

Cartea abordează subiecte de maxim interes public: afaceri controversate cu bani publici, contracte atribuite preferențial, influența grupurilor de interese asupra administrației locale, jocurile de culise din politică, conexiunile dintre oameni de afaceri și decidenți, dosare din justiție, precum și investigații privind activitatea unor structuri ale statului. De asemenea, volumul surprinde lupta dusă de autor, de-a lungul anilor, cu rețelele de influență și cu ceea ce acesta descrie drept „mafia locală”.

Unul dintre cele mai așteptate capitole ale cărții este reprezentat de radiografia societății vâlcene realizată pe baza documentelor, anchetelor și informațiilor acumulate în peste un deceniu de muncă jurnalistică. Pentru prima dată, cititorii vor regăsi într-un singur volum o analiză amplă asupra mecanismelor de putere care, potrivit autorului, au influențat dezvoltarea județului în ultimii peste 20 de ani.

„Dosarele Puterii. Anchete care au zguduit Vâlcea” își propune să ofere nu doar o colecție de investigații jurnalistice, ci și o cronică a unei perioade marcate de confruntări între presă și interesele politice și economice. Volumul aduce în prim-plan nume, fapte, documente și conexiuni care au stat la baza unor dintre cele mai controversate subiecte publicate în presa vâlceană.

Cartea se adresează atât celor interesați de jurnalismul de investigație, cât și tuturor celor care doresc să înțeleagă culisele puterii locale și modul în care anumite decizii au influențat viața comunității. Totodată, volumul reprezintă o mărturie despre rolul presei independente într-o societate democratică și despre costurile pe care le presupune exercitarea profesiei de jurnalist de investigație.

Lansarea oficială va avea loc în perioada următoare, iar organizatorii promit un eveniment special, la care vor participa personalități din lumea presei, culturii și vieții publice. „Dosarele Puterii. Anchete care au zguduit Vâlcea” se anunță încă de pe acum una dintre cele mai așteptate apariții editoriale ale anului în județul Vâlcea, un volum care promite să readucă în atenția publicului dosare, personaje și episoade ce au marcat profund istoria recentă a județului.