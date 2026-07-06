Hotel Olănești Spa Medical: Pachete avantajoase de tratament balnear prin CAS și sejururi complete de recuperare

Hotel Olănești Spa Medical vine cu o ofertă actualizată pentru sezonul 2026, adresată atât pacienților care beneficiază de tratament balnear decontat prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), cât și turiștilor care doresc un sejur complet de recuperare și relaxare într-una dintre cele mai apreciate stațiuni balneare din România. Oferta include pachete cu cazare, masă, tratament medical și acces la facilitățile SPA, adaptate diferitelor nevoi și bugete.

Tratament balnear prin CAS – începând de la 280 lei/noapte

Persoanele care dețin bilet de trimitere pentru recuperare medicală pot beneficia de pachete complete ce includ cazare, masă și tratament medical.

Tarife

1 iunie – 27 decembrie 2026

Cameră single: 380 lei/noapte/persoană

Loc în cameră dublă: 300 lei/noapte/persoană

Sejurul minim este de 8 nopți, iar pachetul include:

cazare;

pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz și cină);

consultație medicală;

patru proceduri terapeutice zilnic, stabilite de medicul balneolog;

cură internă cu ape minerale;

acces gratuit la SPA (în perioadele stabilite și la recomandarea medicului);

acces gratuit la piscina exterioară cu apă sulfuroasă în sezonul estival.

Pentru internare sunt necesare biletul de trimitere, cardul de sănătate și cartea de identitate.

Pachet Premium – pensiune completă și tratament

Pentru turiștii care nu utilizează bilete CAS, hotelul propune un pachet cu pensiune completă și tratament, disponibil pentru sejururi de minimum șase nopți.

În perioada 9 iunie – 19 decembrie 2026, tarifele sunt:

477,50 lei/noapte/persoană – cameră single;

– cameră single; 397,50 lei/noapte/persoană – cameră dublă.

Pachetul include:

cazare în camere cu balcon și vedere panoramică;

mic dejun bufet suedez;

prânz și cină;

consultație medicală;

trei proceduri medicale pe zi;

cură de crenoterapie;

acces la piscina exterioară cu apă sulfuroasă în sezonul estival.

Pachete flexibile cu mic dejun sau demipensiune

Hotelul pune la dispoziție și pachete de minimum cinci nopți, cu tratament inclus și acces la centrul SPA.

Tarife valabile în perioada 1 iunie – 27 decembrie 2026

Mic dejun + tratament + SPA

Cameră single: 570 lei/noapte/persoană

Cameră dublă: 390 lei/noapte/persoană

Demipensiune + tratament + SPA

Cameră single: 630 lei/noapte/persoană

Cameră dublă: 450 lei/noapte/persoană

Aceste pachete includ:

cazare în camere superioare cu balcon;

mic dejun tip bufet suedez;

cină (pentru varianta cu demipensiune);

consultație medicală;

trei proceduri terapeutice zilnic;

cură cu ape minerale;

acces la centrul SPA (piscine, saune, salină și jacuzzi), la recomandarea medicului;

acces gratuit la piscina exterioară cu apă sulfuroasă în perioada 15 iunie – 15 septembrie.

Oferte promoționale pentru sejururi de 5, 7, 9 și 12 nopți

Pe lângă tarifele standard, Hotel Olănești Spa Medical a introdus și oferte promoționale pentru sejururi de 5, 7, 9 și 12 nopți, atât cu mic dejun, cât și cu demipensiune. De exemplu, un sejur de 5 nopți pentru două persoane, cu mic dejun și tratament inclus, beneficiază de reducere față de tariful standard, iar reduceri similare sunt disponibile și pentru sejururile de 7, 9 și 12 nopți.

Recuperare medicală într-o stațiune cu tradiție

Recunoscut pentru baza modernă de tratament și pentru beneficiile apelor minerale sulfuroase din Băile Olănești, Hotel Olănești Spa Medical oferă servicii dedicate recuperării afecțiunilor reumatismale, neurologice, locomotorii, digestive și metabolice. Oferta actualizată pentru 2026 vine atât în sprijinul pacienților care beneficiază de tratament prin CAS, cât și al turiștilor care doresc să îmbine relaxarea cu recuperarea medicală într-un hotel de patru stele, dotat cu unul dintre cele mai moderne centre SPA din stațiune.