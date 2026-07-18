sâmbătă, 18 iulie 2026

HAOS LA CADASTRU! Mii de români riscă să plătească și 14.000 de euro în plus pentru o locuință. Atacul cibernetic a înghețat piața imobiliară

Un atac cibernetic de proporții asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a aruncat în aer piața imobiliară din România, chiar înaintea unui termen fiscal critic. Sistemul informatic e-Terra este blocat, extrasele de carte funciară nu mai pot fi eliberate, iar notarii sunt în imposibilitatea de a autentifica tranzacțiile.

În spatele explicațiilor tehnice și al comunicatelor confuze ale autorităților se află însă o dramă financiară pentru mii de familii. Cumpărătorii care trebuie să semneze contractele pentru locuințe noi până la 31 iulie 2026, pentru a beneficia de TVA de 9%, riscă să piardă această facilitate și să fie obligați să achite TVA de 21%.

Diferența poate ajunge, în unele cazuri, la aproximativ 14.000 de euro.

Piața imobiliară, paralizată de atacul cibernetic

Sistemele informatice ale ANCPI au devenit nefuncționale începând cu data de 14 iulie. Sunt afectate aplicația e-Terra, serviciile de e-mail și întregul flux electronic prin care sunt înregistrate și soluționate cererile de cadastru și carte funciară.

Cum activitatea instituției este aproape complet digitalizată, blocarea platformei înseamnă că nu mai pot fi depuse cereri noi, nu mai pot fi soluționate cele existente și nu mai pot fi emise documentele necesare tranzacțiilor.

Fără extras de carte funciară, notarul nu poate autentifica vânzarea. Fără actele cadastrale, băncile nu pot finaliza creditele ipotecare. Intabulările sunt, de asemenea, blocate.

Practic, statul român a tras frâna de mână întregii piețe imobiliare.

Cumpărătorii plătesc factura neputinței statului

Cea mai gravă situație este cea a persoanelor care au semnat antecontracte pentru locuințe noi și trebuie să încheie contractul final până la 31 iulie 2026.

Regimul tranzitoriu permite aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru o singură locuință, în anumite condiții, doar dacă transferul proprietății este realizat până la termenul stabilit de lege.

De la 1 august, cota de TVA aplicabilă locuințelor noi urcă la 21%.

În cazul unei locuințe apropiate de plafonul maxim prevăzut de lege, diferența dintre cele două cote poate însemna zeci de mii de lei. Consultantul imobiliar Georgian Marcu estimează că unii cumpărători ar putea fi obligați să achite până la 14.000 de euro în plus.

Nu din vina lor. Nu pentru că nu ar avea banii pregătiți. Nu pentru că nu s-ar fi prezentat la notar.

Ci pentru că sistemele informatice ale statului nu funcționează.

Antecontractele pot deveni o altă capcană

Blocajul ANCPI poate produce consecințe și mai grave pentru persoanele care au termene exacte în antecontractele de vânzare-cumpărare.

În multe situații, documentele prevăd că, dacă tranzacția nu este încheiată până la o anumită dată, cumpărătorul poate pierde avansul achitat. Chiar dacă imposibilitatea semnării este provocată de blocarea sistemului de cadastru, pot apărea litigii între cumpărători și dezvoltatori.

Mii de familii se pot trezi astfel prinse între un stat incapabil să emită actele necesare și contracte care prevăd penalități sau pierderea avansului.

Guvernul nu poate interveni rapid

O soluție ar fi prelungirea termenului până la care poate fi aplicată cota redusă de TVA. Numai că termenul a fost stabilit prin lege, iar modificarea lui necesită o intervenție legislativă.

În actualul context politic, cu un guvern care ar avea puteri limitate și cu Parlamentul aflat în vacanță, adoptarea rapidă a unei soluții este incertă.

Cu alte cuvinte, mii de români depind de viteza cu care ANCPI reușește să-și repună în funcțiune serverele sau de capacitatea clasei politice de a adopta urgent o măsură de protecție pentru cumpărători.

Ambele variante par, în acest moment, nesigure.

Comunicare contradictorie și suspiciuni privind securitatea datelor

ANCPI a prezentat inițial situația drept un incident tehnic major, pentru ca ulterior să confirme existența unui atac cibernetic. Instituția susține că datele administrate nu ar fi fost compromise.

În spațiul public au apărut însă informații potrivit cărora un presupus atacator ar fi scos la vânzare baze de date care ar proveni din rețelele instituției, inclusiv informații despre cetățeni și copii ale unor servere ce ar putea conține codul-sursă al unor sisteme importante.

Aceste afirmații nu au fost confirmate oficial, dar lipsa unor explicații clare și a unui termen concret de remediere alimentează suspiciunile.

Autoritățile nu au explicat public ce sisteme au fost afectate, dacă au fost șterse copii de siguranță, ce date ar fi putut fi accesate și cât va dura revenirea la normal.

În locul transparenței, românii primesc comunicate prudente și promisiuni fără termen.

Milioane pentru securitate informatică, dar sistemul a fost pus la pământ

ANCPI a încheiat în ultimii ani contracte pentru servicii și soluții de securitate informatică în valoare totală de aproximativ 2,5 milioane de lei.

Cu toate acestea, una dintre cele mai importante baze de date ale statului român a fost paralizată.

Registrul proprietăților nu este o platformă oarecare. De funcționarea sa depind vânzările de case și terenuri, creditele ipotecare, intabulările și siguranța juridică a dreptului de proprietate.

Cum a fost posibil ca un atac să blocheze întreaga activitate? Au existat copii de rezervă funcționale? Au fost testate planurile de recuperare? Cine răspunde pentru vulnerabilități? Ce au primit concret românii în schimbul contractelor de securitate informatică?

Sunt întrebări la care conducerea ANCPI și instituțiile responsabile trebuie să răspundă urgent.

Statul este atacat, iar cetățeanul achită nota de plată

Blocajul de la Cadastru nu mai este o simplă problemă tehnică. Este imaginea unui stat vulnerabil, incapabil să-și protejeze infrastructura digitală și să ofere soluții rapide atunci când sistemele esențiale se prăbușesc.

Dacă platforma e-Terra nu revine rapid, notarii nu vor putea procesa, în numai câteva zile, toate tranzacțiile acumulate în perioada de blocaj.

Termenul de 31 iulie se apropie, iar mii de cumpărători pot pierde cota redusă de TVA, avansurile achitate sau chiar locuințele pentru care au muncit și s-au împrumutat.

În timp ce instituțiile pasează răspunderea și politicienii sunt ocupați cu propriile războaie, românii riscă să scoată din buzunar mii de euro în plus.

Factura atacului cibernetic, a lipsei de prevenție și a incompetenței administrative va fi plătită, încă o dată, nu de șefii instituțiilor, ci de cetățeanul de rând.