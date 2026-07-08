miercuri, 8 iulie 2026

„Hackerville” revine în atenția DIICOT. Peste 20 de suspecți, vizați într-un dosar de fraude informatice de peste 1,35 milioane de euro

Râmnicu Vâlcea revine în centrul unei anchete de amploare privind criminalitatea informatică. Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, au desfășurat o amplă operațiune într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat format din peste 20 de persoane, suspectat că ar fi provocat un prejudiciu de peste 1,35 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat în mod organizat, folosind metode sofisticate de fraudă informatică pentru a obține acces ilegal la conturi și date informatice. Ulterior, sumele de bani obținute în mod fraudulos ar fi fost transferate prin intermediul unor conturi bancare controlate de membrii rețelei, în scopul ascunderii provenienței banilor și al îngreunării urmăririi circuitului financiar.

În cadrul operațiunii au fost efectuate numeroase percheziții domiciliare, iar anchetatorii au ridicat calculatoare, telefoane mobile, suporturi de stocare, documente și alte mijloace de probă care urmează să fie expertizate.

Surse judiciare susțin că victimele ar proveni din mai multe state europene, iar documentarea activității infracționale a presupus colaborarea autorităților române cu parteneri internaționali. Dosarul este considerat unul complex, având în vedere numărul persoanelor implicate și mecanismul financiar folosit pentru transferul sumelor de bani.

Râmnicu Vâlcea este cunoscut de peste două decenii în presa internațională sub denumirea de „Hackerville”, după numeroasele dosare de criminalitate informatică instrumentate de autoritățile române și de partenerii externi. Deși în ultimii ani amploarea acestui fenomen părea să se fi redus, noua anchetă arată că astfel de rețele continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru structurile de combatere a criminalității organizate.

În perioada următoare, procurorii vor analiza toate probele ridicate și vor decide măsurile procesuale care se impun față de persoanele cercetate.

Conform legii, persoanele vizate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.