marți, 14 iulie 2026

Gigi Zernic – „decarul” care ar fi putut scrie istorie în fotbalul românesc

Un talent comparat cu Dobrin, rămas captiv într-un sistem care a frânt destine sportive

L-am întâlnit îmbrăcat în același tricou cu numărul 10 pe care l-a purtat cu mândrie în urmă cu aproape o jumătate de secol. L-a păstrat ca pe o relicvă a tinereții sale, iar când îl îmbracă, parcă timpul se oprește. Doar ghetele și jambierele mai lipsesc pentru ca imaginea să fie completă.

În anii '70-'80, Gigi Zernic era unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai Vâlcii. Un mijlocaș talentat, cu o tehnică remarcabilă și o viziune rar întâlnită, despre care mulți spuneau că amintește de marele Nicolae Dobrin. Era genul de fotbalist care ridica spectatorii în picioare și făcea diferența prin inteligență și eleganță, într-o perioadă în care fotbalul se juca din suflet, nu pentru salarii impresionante.

Talentul său a atras atenția mai multor cluburi importante din țară. Au existat interes și solicitări de transfer, însă destinul avea să-i joace o festă. Conducătorii clubului nu au fost dispuși să renunțe la unul dintre cei mai buni jucători ai lor, iar Gigi avea să afle mult prea târziu că era dorit în alte centre fotbalistice.

Viața personală a cântărit și ea greu. Tocmai se căsătorise, iar soția sa își începuse activitatea la spital și obținuse cu greu o locuință. Plecarea din Râmnicu Vâlcea ar fi însemnat renunțarea la tot ceea ce construiseră împreună. În acea perioadă, astfel de decizii nu țineau doar de voința sportivului. Politicul își punea amprenta asupra fotbalului, iar multe destine au fost schimbate de interese și influențe din afara terenului.

A rămas să joace la Chimistul, pepiniera Chimiei Râmnicu Vâlcea, unde și-a continuat cariera cu aceeași pasiune. Era în plină maturitate sportivă și într-o formă de excepție, însă șansa de a demonstra la cel mai înalt nivel tot ceea ce putea a rămas doar un vis. Un vis frânt prea devreme.

Astăzi, Gigi Zernic vorbește cu nostalgie despre acele vremuri și despre fotbalul adevărat. Își amintește fiecare meci, fiecare coleg și fiecare victorie, iar atunci când cineva îl întreabă despre Chimia Râmnicu Vâlcea, ochii i se luminează. Sunt amintiri care nu se șterg niciodată.

Fotografia care însoțește acest reportaj are și ea o poveste aparte. A fost realizată chiar de soția sa, femeia care i-a fost alături în toate momentele importante ale vieții. În fața obiectivului nu stă doar un fost fotbalist, ci un simbol al unei generații pentru care onoarea, pasiunea și dragostea pentru fotbal valorau mai mult decât orice contract.

