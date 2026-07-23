Fonduri europene cu dedicație la Berbești de la GAL Cerna Oltet?! Patru PFA-uri înființate în 2025 au primit câte 40.000 de euro în 2026. "Mecanismul" a intrat în atenția procurorilor!

vineri, 24 iulie 2026

Fonduri europene la Berbești: coincidență sau un cerc restrâns de beneficiari? Patru PFA-uri înființate în 2025, patru proiecte de câte 40.000 de euro aprobate în 2026

În orașul Berbești apar tot mai multe semne de întrebare privind modul în care au fost promovate și accesate fondurile europene prin GAL Cerna–Olteț. Datele prezentate în documentele analizate indică faptul că patru persoane fizice autorizate (PFA), toate înființate în cursul anului 2025, au ajuns în 2026 pe lista beneficiarilor unor proiecte europene în valoare de aproximativ 40.000 de euro fiecare.

În total, vorbim despre aproape 160.000 de euro, bani europeni care ajung la patru PFA-uri nou-înființate:

Anuțoiu I. Ioana-Valentina PFA;

Glomnicu Sorin-Adelin PFA;

Georgescu Nadia-Mădălina PFA;

Modrescu Lenuța PFA.

Din informațiile prezentate în documente rezultă că toate aceste PFA-uri au fost înființate în anul 2025, iar în anul următor au fost selectate pentru finanțare prin intermediul GAL Cerna–Olteț.

În sine, faptul că un PFA este nou înființat nu reprezintă o neregulă. Fondurile europene pot fi accesate și de întreprinderi noi, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în ghidurile de finanțare.

Însă ceea ce ridică întrebări este contextul în care aceste finanțări au fost obținute.

În Berbești există numeroși tineri, foști mineri și antreprenori care susțin că nu au aflat niciodată despre existența acestor oportunități. În același timp, documentele analizate arată că beneficiarii provin din aceeași zonă și că toate proiectele au fost depuse într-un interval foarte apropiat.

Mai mult, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora unul dintre beneficiari ar avea legături de rudenie cu primarul, iar conducerea GAL ar avea, la rândul său, legături de familie cu edilul. Aceste afirmații necesită verificări oficiale și nu constituie, prin ele însele, dovada existenței unei încălcări a legii.

Tocmai de aceea, transparența devine esențială.

Cetățenii au dreptul să știe:

Cum a fost făcută informarea publică privind aceste finanțări?

Prin ce mijloace au fost anunțați potențialii beneficiari?

Câte persoane, firme au depus proiecte?

Câte au fost respinse și din ce motive?

CIne a evaluat proiectele?

Dacă persoanele aflate în situații de incompatibilitate sau conflict de interese s-au abținut de la procesul de evaluare?

Unde sunt declarațiile privind conflictul de interese și incompatibilitățile?

Orașul Berbești traversează o perioadă dificilă după restrângerea activității miniere. Mulți localnici se întreabă de ce nu au fost informați despre posibilitatea accesării unor finanțări europene de zeci de mii de euro, în condițiile în care astfel de programe ar fi putut reprezenta o șansă reală pentru dezvoltarea unor mici afaceri locale.

În acest context, se impune ca reprezentanții GAL Cerna–Olteț și autoritățile locale să ofere explicații publice și documentate privind modul în care au fost promovate apelurile de proiecte și desfășurată procedura de selecție.

Având în vedere că este vorba despre utilizarea fondurilor europene, considerăm că instituțiile competente – inclusiv organismele de control și autoritățile cu atribuții în verificarea gestionării fondurilor europene – ar trebui să analizeze dacă toate procedurile au fost respectate și dacă principiile transparenței, egalității de șanse și evitării conflictelor de interese au fost aplicate în mod riguros.

Tiberiu Pîrnău