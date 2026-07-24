Firma fondată de Bogdan Cioncu, un om de afaceri cercetat pentru fraudă cu fonduri europene, câștigă contractul de aproape 24 de milioane de lei pentru Spitalul Călimănești

sâmbătă, 25 iulie 2026

Firma fondată de Bogdan Cioncu, un om de afaceri cercetat pentru fraudă cu fonduri europene, câștigă contractul de aproape 24 de milioane de lei pentru Spitalul Călimănești

Compania Katar Conneg SRL din Negrești, județul Vaslui, unul dintre constructorii cu cea mai spectaculoasă ascensiune din România în ultimii ani, a câștigat unul dintre cele mai importante contracte de investiții derulate în această perioadă de Consiliul Județean Vâlcea. Firma va executa lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a Secției exterioare de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Călimănești, valoarea contractului fiind de 23.776.463,13 lei fără TVA.

În spatele succesului economic al companiei se află însă și un episod controversat. Potrivit unei investigații publicate de Jurnalul, fondatorul Katar Conneg, Bogdan Cioncu, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iași la doi ani de închisoare cu suspendare într-un dosar instrumentat de DNA privind folosirea unor documente false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. Dosarul viza un proiect de amenajare a unui parc în municipiul Huși, unde, conform hotărârii instanței, au fost depuse facturi și situații de lucrări cu valori supraevaluate, ceea ce a dus la obținerea nelegală a sumei de 686.399 de lei din fonduri europene. În același dosar, societatea Elitconstruct SRL, administrată la acel moment de Bogdan Cioncu, a fost condamnată la o amendă penală de 200.000 de lei, obligată la recuperarea prejudiciului și sancționată cu interdicția de a participa timp de trei ani la proceduri de achiziții publice. Prin decizia penală nr. 654 din 19.06.2023 Curtea de Apel Iași a admis contestația în anulare formulată de contestatorii CIONCU BOGDAN și SC ELITCRONSTRUCT SRL și a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva acestora, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

La scurt timp după pronunțarea sentinței definitive, Bogdan Cioncu și-a cesionat participațiile deținute în Katar Conneg SRL și în Elitconstruct SRL către mama sa, Maria Cioncu, care a devenit asociat unic și administrator al ambelor societăți. Investigația Jurnalul remarca faptul că această schimbare de acționariat a avut loc înainte ca Katar Conneg să înceapă să câștige contracte importante cu autoritățile publice.

În ciuda acestui trecut controversat, evoluția economică a companiei a fost impresionantă. Potrivit Forbes România, cifra de afaceri a Katar Conneg a crescut cu peste 2.200% în numai cinci ani, ajungând la aproape 97 de milioane de lei, iar portofoliul de contracte publice a depășit 780 de milioane de lei. Ulterior, datele analizate de Ziarul de Iași au arătat că firma și-a continuat expansiunea, depășind 181 de milioane de lei cifră de afaceri și raportând un profit de aproape 6 milioane de lei, devenind unul dintre cei mai importanți constructori regionali.

Contractul adjudecat în județul Vâlcea presupune reabilitarea completă a clădirii Secției de Recuperare și Balneologie din Călimănești, lucrări de consolidare, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice, amenajări exterioare și dotarea cu echipamente medicale moderne. Durata de execuție este de 24 de luni, iar constructorul trebuie să asigure o garanție minimă de cinci ani pentru lucrările executate.

Rămâne de văzut dacă una dintre cele mai importante investiții medicale derulate de Consiliul Județean Vâlcea va fi finalizată la termen și la standardele asumate, într-un context în care firma executantă vine atât cu un palmares impresionant de lucrări publice, cât și cu un trecut care a generat, de-a lungul timpului, ample dezbateri în spațiul public.

COMUNICAT DNA

Prin decizia penală nr. 602 din 21.08.2020, Curtea de Apel Iași a hotărât următoarele:

1. Condamnă pe inculpatul CIONCU BOGDAN, la data faptei administrator al SC Elitconstruct SRL la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

2. Condamnă pe inculpata S.C. ELITCONSTRUCT S.R.L., la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 200.000 lei și pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Cioncu Bogdan va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Negrești, jud. Vaslui, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

Obligă pe cei doi inculpați, în solidar, să plătească părții civile, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, suma de 686.399,04 lei, la care se vor adăuga accesorii fiscale conform OUG nr. 66/2011, calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării efective.

Obligă pe fiecare dintre inculpați la plata sumei de câte 2.500 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Iași la data de 17 iulie 2017, vezi comunicatul nr. 776/VIII/3 din data de 08 august 2017 (comunicatul nr. 6).

Actualizare (06.07.2023):

Prin decizia penală nr. 654 din 19.06.2023 Curtea de Apel Iași a admis contestația în anulare formulată de contestatorii CIONCU BOGDAN și SC ELITCRONSTRUCT SRL și a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva acestora, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Dispune ca cheltuielile judiciare aferente judecării contestației în anulare, rejudecării apelului în prezenta cauză, precum și cele aferente urmăririi penale și judecății în primă instanță să rămână în sarcina statului.

Menține celelalte dispoziții ale deciziei penale și ale sentinței penale care nu sunt contrare prezentei decizii.

DEFINITIVĂ