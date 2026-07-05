Firma familiei Giurcă rămâne în cercul contractelor cu Primăria Râmnicu Vâlcea. Încă o achiziție directă de peste 820.000 de lei pentru lucrări la Liceul Ferdinand I

luni, 6 iulie 2026

Firma familiei Giurcă rămâne în cercul contractelor cu Primăria Râmnicu Vâlcea. Încă o achiziție directă de peste 820.000 de lei pentru lucrări la Liceul Ferdinand I

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea continuă să atribuie contracte prin achiziție directă către KAELIS DESIGN CONSTRUCT SRL, societate administrată de Carmen Giurcă, care a obținut, în luna iunie 2026, un nou contract în valoare de 820.580,63 lei fără TVA pentru executarea unor lucrări conexe în cadrul proiectului de creștere a eficienței energetice la Liceul Tehnologic „Ferdinand I”.

Potrivit datelor publicate în SICAP, contractul a fost atribuit prin procedura de achiziție directă, oferta fiind acceptată de municipalitate în data de 17 iunie 2026, la exact valoarea estimată de autoritatea contractantă. Lucrările vizează instalații sanitare, instalații electrice, curenți slabi și alte intervenții necesare modernizării unității de învățământ.

O colaborare care durează de ani de zile

Documentele publice arată că acesta nu este un caz izolat. Din analiza contractelor atribuite societății rezultă că KAELIS DESIGN CONSTRUCT SRL a câștigat în ultimii ani o serie de achiziții directe din partea Primăriei Râmnicu Vâlcea, pentru lucrări de construcții, reparații și modernizare la unități de învățământ și alte obiective aflate în administrarea municipalității.

Printre acestea se regăsesc:

2026 – lucrări conexe la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” – 820.580 lei ;

– lucrări conexe la Liceul Tehnologic „Ferdinand I” – ; 2025 – lucrări de revopsire – 899.882 lei ;

– lucrări de revopsire – ; 2025 – lucrări de climatizare – 815.000 lei ;

– lucrări de climatizare – ; 2023 – lucrări la acoperiș – 662.389 lei ;

– lucrări la acoperiș – ; 2022 – lucrări de finisaje – 443.655 lei ;

– lucrări de finisaje – ; 2021 – mobilier școlar – 131.854 lei ;

– mobilier școlar – ; 2021 – lucrări de pardoseli – 448.500 lei.

Valoarea cumulată a acestor contracte depășește 4,2 milioane de lei, fără a include alte contracte încheiate cu alte autorități publice.

Contractele au început încă din 2020

Relația contractuală dintre municipalitate și societatea administrată de Carmen Giurcă datează de mai mulți ani.

În noiembrie 2020, aceeași firmă a primit, tot prin achiziție directă, un contract în valoare de 417.711,74 lei pentru lucrări de reparații curente la Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, contract atribuit tot la valoarea estimată de autoritatea contractantă.

La momentul respectiv, Ziarul de Vâlcea publica un articol în care arăta că administratoarea societății, Carmen Giurcă, este soția omului de afaceri Vasile Giurcă, cunoscut prin activitatea desfășurată prin CASVIL SRL și alte societăți comerciale care au executat de-a lungul timpului lucrări pentru instituții publice. Articolul făcea referire și la faptul că firma KAELIS obținuse contracte cu municipalitatea inclusiv pentru alte categorii de produse, nu doar pentru lucrări de construcții.

O firmă aflată în plină expansiune

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, KAELIS DESIGN CONSTRUCT SRL a raportat o cifră de afaceri de peste 5,56 milioane de lei, un profit net de aproximativ 1,43 milioane de lei și un număr mediu de 16 angajați, ceea ce arată o creștere semnificativă față de anii anteriori.

Întrebări legitime privind utilizarea achizițiilor directe

Atribuirea noului contract nu ridică, prin ea însăși, suspiciuni de nelegalitate, procedura de achiziție directă fiind prevăzută de legislația în vigoare atunci când valoarea contractului se încadrează în plafonul legal. Totuși, frecvența cu care aceeași societate apare printre beneficiarii contractelor atribuite de Primăria Râmnicu Vâlcea ridică întrebări privind modul în care este asigurată concurența și dacă autoritatea contractantă consultă în mod efectiv mai mulți operatori economici înainte de atribuirea unor lucrări de sute de mii de lei.

În contextul în care, în ultimii ani, firma administrată de Carmen Giurcă a acumulat contracte de peste 4 milioane de lei numai cu Primăria Râmnicu Vâlcea, transparența privind criteriile de selecție și justificarea alegerii ofertantului devin aspecte de interes public, mai ales atunci când este vorba despre cheltuirea banilor contribuabililor.