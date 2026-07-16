Firma din Vlădești care apare în marile contracte ale Primăriei Râmnicu Vâlcea, THE ALD GROUP SRL, contract pentru consultanta de 575.600 lei din investiția de peste 10 milioane de lei de la Casa Olănescu

joi, 16 iulie 2026

Firma din Vlădești care apare în marile contracte ale Primăriei Râmnicu Vâlcea, THE ALD GROUP SRL, contract pentru consultanta de 575.600 lei din investiția de peste 10 milioane de lei de la Casa Olănescu

În spatele contractului de peste 10 milioane de lei pentru reabilitarea Casei Olănescu se regăsește și o firmă din comuna Vlădești. Este vorba despre THE ALD GROUP SRL, societate care va încasa 575.600 de lei, fără TVA, pentru servicii de proiectare și consultanță tehnică, în cadrul asocierii câștigătoare.

Analiza documentelor ridică o întrebare legitimă: de ce un constructor important din Suceava a avut nevoie de o firmă din Vlădești pentru a derula una dintre cele mai importante investiții finanțate de Primăria Râmnicu Vâlcea?

Administratorul societății a transmis că asocierea reprezintă începutul unei colaborări de afaceri. Explicația confirmă existența unei relații comerciale, dar nu răspunde la întrebarea de fond: cum a ajuns această firmă locală să fie parte dintr-un contract de asemenea valoare?

Un alt aspect care atrage atenția este traseul licitației. Procedura lansată în octombrie 2025 a fost anulată în ianuarie 2026, pentru ca, la scurt timp, să fie reluată aproape în aceeași formă. În final, contractul a fost adjudecat de asocierea din care face parte și THE ALD GROUP SRL.

Nu susținem existența vreunei ilegalități și nici nu contestăm dreptul societății de a participa la contracte publice. Însă este firesc ca opinia publică să afle cum o firmă din Vlădești a devenit beneficiara unui contract de 575.600 de lei, într-un proiect public de peste 10 milioane de lei, și dacă această prezență este rezultatul exclusiv al competenței profesionale sau al unor relații de afaceri consolidate în timp.

Rolul presei este să pună întrebări atunci când banii publici circulă printr-o rețea de firme și asocieri care, deși perfect legale, merită explicate contribuabililor. Iar în cazul Casei Olănescu, unul dintre numele care se desprind din documente este, fără îndoială, THE ALD GROUP SRL din Vlădești.

THE ALD GROUP SRL din Vlădești: cifră de afaceri prăbușită cu 88%, pierderi de peste 342.000 de lei și risc foarte mare de insolvență

O societate din comuna Vlădești, care și-a extins în ultimii ani domeniul de activitate către numeroase sectoare economice, traversează o perioadă financiară dificilă. Potrivit celor mai recente date financiare aferente anului 2025, THE ALD GROUP SRL a înregistrat o scădere spectaculoasă a cifrei de afaceri și o pierdere semnificativă, fiind încadrată la risc foarte mare de insolvență.

Compania, înființată în august 2021 și cu sediul în comuna Vlădești, are ca obiect principal de activitate serviciile de inginerie și consultanță tehnică, însă deține autorizații pentru zeci de activități din domeniul construcțiilor și al altor sectoare economice. Firma este deținută integral de Anamaria-Ramona Călinescu, iar administrarea este asigurată împreună cu Alexie-Gabriel Călinescu.

Datele financiare arată o deteriorare accentuată a situației economice. În 2025, societatea a raportat o cifră de afaceri de doar 40.588 de lei, în scădere cu aproximativ 88% față de anul precedent, când înregistra peste 336.000 de lei. Totodată, compania a încheiat anul cu o pierdere netă de 342.186 de lei, comparativ cu profitul de peste 75.000 de lei obținut în 2024. Datoriile totale au urcat la 643.255 de lei, iar capitalurile proprii au devenit negative, indicatori care explică încadrarea firmei în categoria cu risc foarte mare de insolvență.

În prezent, firma nu figurează cu proiecte europene, litigii în instanță sau autorizații de transport, însă modificările operate în actul constitutiv și în structura codurilor CAEN în cursul acestui an indică o încercare de reorganizare și repoziționare pe piață. Rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor reuși să stabilizeze activitatea societății sau dacă dificultățile financiare se vor accentua în perioada următoare.