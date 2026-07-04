sâmbătă, 4 iulie 2026

Festivitate sau propagandă? Elevii din Valea Mare, duși la Primărie pentru a-i mulțumi primarului Ion-Gabi Niță

Controverse la Valea Mare după ce elevii absolvenți au fost duși la Primărie pentru a-i mulțumi primarului

Un moment desfășurat la Primăria comunei Valea Mare a stârnit numeroase reacții în spațiul public, după ce elevii clasei a VIII-a au fost invitați la sediul administrației locale, unde, în cadrul unei întâlniri oficiale, au adresat mulțumiri primarului Ion-Gabi Niță.

Imaginile surprinse la eveniment arată cum elevii pleacă de la școală și ajung în sala de ședințe a Primăriei, unde sunt așezați în fața edilului. La finalul întâlnirii, un elev ia cuvântul și, în numele colegilor, îi transmite un mesaj de mulțumire primarului pentru sprijinul acordat.

Evenimentul a împărțit opiniile celor care au urmărit imaginile. În timp ce unii au apreciat gestul ca pe o formă de recunoștință față de administrația locală, alții au considerat că astfel de momente amintesc de practici specifice unei alte epoci, în care elevii erau implicați în manifestări cu caracter festiv dedicate conducătorilor vremii.

Trebuie subliniat însă că elevii nu pot fi considerați responsabili pentru organizarea acestui moment, fiind evident că inițiativa și desfășurarea evenimentului au aparținut adulților implicați.

Potrivit imaginilor, întâlnirea s-a desfășurat în trei etape: deplasarea elevilor de la școală către Primărie, așezarea acestora în sala de consiliu în prezența primarului și discursul unui elev care, în numele clasei, i-a adresat mulțumiri edilului comunei.

Foto: Gazeta Valceana