Festivalul „Fii Cool la Cule” revine la Măldărești. Trei zile de muzică, tradiție și distracție cu artiști de top

În perioada 31 iulie – 2 august 2026, comuna Măldărești va găzdui cea de-a V-a ediție a festivalului „Fii Cool la Cule”, unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale și muzicale ale verii din județul Vâlcea. Organizat de Consiliul Județean Vâlcea și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, festivalul promite trei seri spectaculoase, cu artiști consacrați și nume apreciate de publicul tânăr.

Accesul la toate concertele este gratuit, iar organizatorii îi invită pe vâlceni și pe turiști să petreacă un weekend plin de muzică, voie bună și atmosferă de sărbătoare, într-unul dintre cele mai pitorești locuri din județ.

Programul festivalului este unul divers și se adresează tuturor categoriilor de public. Prima seară, 31 iulie, va debuta cu recitalul Orchestrei „Rapsodia Vâlceană”, urmat de spectacole susținute de Ionuț Fulea și Georgiana Lobonț, două dintre cele mai apreciate voci ale muzicii populare românești.

În 1 august, scena festivalului va fi dedicată muzicii pop și dance. Publicul se va întâlni cu Iuliana Beregoi, idolul noii generații, urmată de Connect-R, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai muzicii românești, iar seara va continua cu show-ul incendiar al Annei Lesko.

Ultima zi, 2 august, aduce în fața spectatorilor recitalurile susținute de Azur & Nelu Vlad, Johny Romano și Vali Vijelie, într-o combinație de muzică de petrecere și ritmuri care vor încheia festivalul într-o atmosferă explozivă.

Pe lângă concerte, organizatorii pregătesc momente de animație și prezentare asigurate de DJ și MC, astfel încât fiecare seară să fie una memorabilă pentru participanți.

Prin acest festival, Consiliul Județean Vâlcea continuă să promoveze patrimoniul cultural și turistic al zonei Măldărești, îmbinând tradiția cu divertismentul modern și transformând cunoscutele cule într-un punct de atracție pentru mii de vizitatori.

Programul pe zile:

31 iulie

19:00–20:00 – DJ & MC

20:00–21:00 – Orchestra „Rapsodia Vâlceană”

21:00–22:00 – Ionuț Fulea

22:00–23:00 – Georgiana Lobonț

23:00–24:00 – DJ & MC

1 august

19:00–20:00 – DJ & MC

20:00–21:00 – Iuliana Beregoi

21:00–22:00 – Connect-R

22:00–23:00 – Anna Lesko

23:00–24:00 – DJ & MC

2 august

19:00–20:00 – DJ & MC

20:00–21:00 – Azur & Nelu Vlad

21:00–22:00 – Johny Romano

22:00–23:00 – Vali Vijelie

23:00–24:00 – DJ & MC.

Organizatorii îi așteaptă pe toți iubitorii de muzică și tradiții la Măldărești pentru trei zile de spectacole, într-un eveniment care se anunță unul dintre punctele de atracție ale verii în județul Vâlcea.