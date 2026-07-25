Familia Ion si Maria Tudor – Investitori locali care modelează viitorul urban al Râmnicului

Un nume cu rezonanță în mediul de afaceri din județul Vâlcea, familia Tudor, formată din Ion și Maria Tudor, se numără printre cei mai importanți investitori locali în domeniul turismului, industriei și dezvoltării imobiliare. Prin compania OLĂNEȘTI RIVIERA SA, cei doi contribuie activ la modernizarea peisajului urban din Vâlcea, inițiind proiecte ambițioase care îmbină funcționalitatea cu estetica urbană.

O carieră în slujba dezvoltării economice

Maria Tudor, originară din județul Neamț, este doctor în horticultură și a avut o carieră remarcabilă în business. Recunoscută pentru implicarea în dezvoltarea locală, în 2019 a fost distinsă cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea, ca recunoaștere a eforturilor sale de a susține economia și comunitatea locală.

Investiții în turism și industrie

Printre investițiile notabile ale familiei Tudor se numără:

Hotelul Riviera din Mamaia – o destinație apreciată pentru turiștii de pe litoral.

Hotelul Olănești , cunoscut pentru facilitățile sale SPA și pentru promovarea turismului de sănătate. Ghidurituristice și jurnale de călătorie

Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea SA, specializată în confecții mecanice, cu orientare spre export, care susține locuri de muncă și tehnologie locală.

Imobiliare moderne în inima orașului

Cel mai recent proiect al familiei este o un proiect imobiliar mixt (locuințe și servicii), amplasat strategic pe strada General Praporgescu, în centrul Râmnicului. Imobilul de 11 etaje va include apartamente moderne, spații comerciale, parcări subterane și supraterane, locuri de joacă și zone verzi, într-un concept urban integrat care reflectă valorile sustenabilității și ale confortului urban.

O viziune orientată spre viitor

Familia Tudor a demonstrat în mod constant o viziune orientată spre dezvoltare durabilă și urbanism responsabil. Prin proiectele lor, contribuie nu doar la revitalizarea economică a zonei, ci și la estetizarea și funcționalizarea spațiului urban, oferind soluții moderne adaptate nevoilor actuale ale comunității.