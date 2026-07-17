vineri, 17 iulie 2026

EXCLUSIV - Viitorul administrației din Râmnicu Vâlcea se pregătește în Austria? Vlad Gutău, fiul primarului, urmează studii de master în administrație la Viena

De mai bine de două decenii, numele Gutău este sinonim cu administrația municipiului Râmnicu Vâlcea. În timp ce primarul Mircia Gutău continuă să domine scena politică locală, tot mai multe indicii alimentează discuțiile privind viitorul familiei în administrația publică.

Unul dintre cele mai relevante este faptul că Vlad Gutău, fiul primarului, urmează studii masterale într-un program dedicat administrației, la o instituție de învățământ superior din Viena. Alegerea unei specializări axate pe administrație publică este un detaliu care a atras atenția mediului politic și administrativ din Vâlcea.

Deși nu există nicio declarație publică prin care Vlad Gutău să își anunțe intenția de a candida pentru o funcție publică, pregătirea academică într-un domeniu destinat formării viitorilor administratori ridică inevitabil întrebarea dacă asistăm la pregătirea unei noi generații a familiei Gutău pentru viața publică.

Parcursul profesional al lui Vlad Gutău nu este lipsit de legături cu administrația. Acesta a activat mai mulți ani în calitate de consilier parlamentar al deputatului PSD Eugen Neață, experiență care i-a oferit contact direct cu mecanismele legislative și administrative. Ulterior, și-a orientat activitatea către dezvoltările imobiliare, fiind implicat în mai multe proiecte rezidențiale despre care presa a relatat în ultimii ani.

În același timp, soția sa ocupă funcția de director adjunct în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, ceea ce contribuie la percepția că familia este prezentă atât în mediul administrativ, cât și în cel de afaceri local. Numirea într-o funcție publică nu reprezintă, în sine, dovada existenței vreunei nereguli, însă pozițiile ocupate de membrii aceleiași familii sunt în mod legitim un subiect de interes public.

În marile democrații europene, pregătirea academică în administrație este frecvent întâlnită în rândul celor care aspiră la funcții publice. Tocmai de aceea, alegerea unui master în administrație la Viena poate fi interpretată ca un pas firesc pentru cineva interesat de o viitoare carieră în acest domeniu, fără ca aceasta să demonstreze existența unui plan politic.

Rămâne de văzut dacă Vlad Gutău va rămâne exclusiv în mediul privat sau dacă, la un moment dat, își va transforma pregătirea academică și experiența acumulată într-o candidatură pentru o funcție publică. Până atunci, studiile sale în administrație reprezintă un fapt verificabil, iar întrebarea privind viitorul politic al familiei Gutău rămâne una de interes legitim pentru opinia publică.