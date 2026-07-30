EXCLUSIV | Vâlceanul Alexandru Bociu se agață de funcție! Oierii îi cer "capul"! Șeful ANSVSA refuză demisia, deși mandatul său este umbrit de scandaluri!

joi, 30 iulie 2026

EXCLUSIV | Vâlceanul Alexandru Bociu se agață de funcție! Oierii îi cer "capul"! Șeful ANSVSA refuză demisia, deși mandatul său este umbrit de scandaluri!

„Nu am niciun motiv să-mi dau demisia.” Aceasta este replica președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, după ce mii de crescători de ovine i-au cerut public plecarea din fruntea instituției. Declarația vine într-un moment în care zootehnia românească traversează una dintre cele mai grave crize din ultimii ani, iar fermierii acuză conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor de incompetență și lipsă de reacție.

În locul unei asumări a responsabilității, Bociu preferă să vorbească despre exporturi și piețe externe deschise în timpul mandatului său. Însă în spatele bilanțului oficial se află un șir de controverse care îi urmăresc activitatea de ani de zile.

Firma familiei, contracte de sute de mii de euro

Una dintre cele mai controversate situații apărute în spațiul public privește firma SC Bociu Vet SRL, deținută de mama lui Alexandru Bociu.

În perioada în care acesta conducea ANSVSA, societatea a obținut concesiuni sanitar-veterinare în județul Vâlcea, contracte finanțate din fonduri publice și încheiate pe mai mulți ani. Presa a ridicat întrebări privind existența unui posibil conflict de interese și dacă influența funcției ocupate de Alexandru Bociu ar fi putut crea avantaje pentru firma familiei.

Deși nu există o hotărâre judecătorească prin care aceste contracte să fi fost declarate ilegale, cazul a generat numeroase controverse și solicitări de verificare din partea autorităților competente.

Sesizări și verificări ale procurorilor

Numele lui Alexandru Bociu a fost asociat în presa națională și locală cu sesizări formulate către Direcția Națională Anticorupție privind modul în care au fost atribuite anumite concesiuni sanitar-veterinare.

În spațiul public au apărut informații despre existența unor verificări și sesizări care vizau posibile fapte de trafic de influență, favorizarea unor operatori economici și presupuse nereguli în atribuirea contractelor. Până în prezent, nu există informații publice privind o condamnare definitivă a lui Alexandru Bociu în legătură cu aceste aspecte.

Fermierii îi cer plecarea

Astăzi însă problema nu mai este doar una de imagine.

Blocarea exporturilor de ovine și caprine până la 31 decembrie 2026 a provocat pierderi de milioane de euro crescătorilor de animale. În fața sediului ANSVSA, fermierii au cerut răspicat demisia conducerii instituției, considerând că aceasta a gestionat defectuos criza pestei micilor rumegătoare.

În locul unei demisii sau al unei asumări publice, Alexandru Bociu susține că nu are niciun motiv să plece.

Refuzul demisiei nu șterge însă întrebările care planează asupra mandatului său:

Cum a ajuns firma familiei să obțină concesiuni importante în perioada în care Alexandru Bociu conducea ANSVSA?

Ce concluzii au avut verificările privind atribuirea acestor contracte?

Cine răspunde pentru pierderile uriașe suferite de crescătorii de animale?

Dacă fermierii și-au pierdut încrederea în conducerea ANSVSA, mai poate Alexandru Bociu conduce credibil instituția?

Scaunul înaintea responsabilității?

În multe state europene, un astfel de eșec administrativ ar fi fost urmat de asumarea răspunderii politice și administrative. În România, însă, mesajul șefului ANSVSA este fără echivoc:

„Nu am niciun motiv să-mi dau demisia.”

Rămâne de văzut dacă Guvernul va continua să îl mențină în funcție sau dacă presiunea fermierilor și clarificarea tuturor controverselor din jurul mandatului său vor conduce la schimbarea conducerii ANSVSA.

Un lucru este cert: criza din zootehnie continuă, iar odată cu ea cresc și semnele de întrebare privind modul în care Alexandru Bociu și-a exercitat mandatul în fruntea uneia dintre cele mai importante instituții din agricultura românească.

Tiberiu Pîrnău