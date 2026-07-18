EXCLUSIV | Bomba de sanatate publica! Suspiciuni grave în Vâlcea: 50 de tone de grâu, infestate cu fusarioza, refuzate de procesatori ar fi ajuns la vânzare în Târgul Râureni

sâmbătă, 18 iulie 2026

EXCLUSIV | Suspiciuni grave în Vâlcea: 50 de tone de grâu, infestate cu fusarioza, refuzate de procesatori ar fi ajuns la vânzare în Târgul Râureni

Un nou caz cu potențial impact asupra sănătății publice ridică semne serioase de întrebare în județul Vâlcea. Potrivit unor informații intrate în posesia Ziarului de Vâlcea, aproximativ 50 de tone de grâu respinse de doi procesatori importanți, în urma analizelor de laborator, ar fi fost ulterior comercializate către un operator economic care desfășoară activități în zona Târgului Râureni.

Conform informațiilor primite de redacție, în data de 15 iulie 2026, întreprinderea individuală II Neagoe Constantin Marius ar fi transportat aproximativ 25 de tone de grâu la Boromir. În urma analizelor efectuate în laboratorul societății, marfa ar fi fost respinsă, existând suspiciuni de infestare cu Fusarium (fuzarioză), o ciupercă ce poate produce micotoxine periculoase.

Sursele noastre susțin că, deși ar fi cunoscut rezultatul analizelor, întreaga cantitate ar fi fost vândută către societatea YONY DARY ȘI KEVIN SRL, administrată de Dima Ioana.

Situația s-ar fi repetat două zile mai târziu. Pe 17 iulie, aceeași sursă afirmă că II Neagoe Constantin Marius ar fi încercat să livreze alte 25 de tone de grâu către societatea Provincia. Și de această dată, potrivit informațiilor primite de redacție, analizele ar fi indicat neconformități, iar marfa ar fi fost refuzată, inclusiv pentru utilizarea ca furaj.

Transportul graului ar fi fost efectuat cu aceste dubite: VL12JEX, GJ-44 LAL, VL-75-LIZ.

Potrivit acelorași informații, și această cantitate ar fi ajuns ulterior în posesia firmei YONY DARY ȘI KEVIN SRL, existând suspiciunea că grâul ar fi fost comercializat în zona Târgului Râureni, după reambalare.

Dacă aceste informații se confirmă, ne aflăm în fața unei situații extrem de grave, deoarece grâul contaminat cu anumite specii de Fusarium poate conține micotoxine care reprezintă un risc atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru cea a animalelor.

Ziarul de Vâlcea solicită public intervenția de urgență a Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, Direcției Agricole, ANSVSA și Poliției Economice, pentru verificarea provenienței cerealelor comercializate în Târgul Râureni, efectuarea de analize și, dacă este cazul, retragerea imediată de la comercializare a produselor neconforme.

Precizare: *IPJ VÂLCEA*

*ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE*

_*La data de 16 iulie 2026, în intervalul orar 09:00–14:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea, împreună cu reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea și ai Oficiului Fitosanitar Vâlcea, au desfășurat o acțiune de verificare în zona Târgului Râureni și în proximitatea acestuia.*_

Activitățile au vizat doi operatori economici care desfășurau activități de comercializare, scopul acțiunii fiind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerțului cu cereale.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Totodată, a fost dispusă măsura complementară a confiscării sumei de 147 de lei, reprezentând venituri nefiscalizate.

De asemenea, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea au aplicat unui operator economic o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 984/2005.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea va continua, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, acțiunile de verificare pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală și pentru asigurarea respectării legislației în vigoare.

