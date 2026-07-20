luni, 20 iulie 2026

EXCLUSIV. Suspiciune în ancheta atacului asupra ANCPI: o pistă duce spre Vâlcea. Anchetatorii verifică dacă în spatele operațiunii s-ar afla hackeri români, nu o grupare străină

Atacul cibernetic care a paralizat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și a blocat piața imobiliară din România începe să capete noi valențe. Potrivit unor surse apropiate anchetei, una dintre pistele analizate de anchetatori este aceea că autorii atacului nu ar fi neapărat o grupare străină, ci că operațiunea ar putea avea legături cu persoane aflate pe teritoriul României.

Conform informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, investigatorii iau în calcul inclusiv existența unei conexiuni cu județul Vâlcea, zonă care, în ultimii ani, a apărut de mai multe ori în anchete DIICOT privind criminalitatea informatică. Este însă important de subliniat că această pistă este una verificată în cadrul investigației și nu reprezintă, în acest moment, o concluzie oficială.

Sursele noastre susțin că analiza se concentrează asupra modului în care atacatorii au acționat, a infrastructurii informatice folosite și a eventualelor conexiuni cu persoane sau grupuri care au mai fost investigate în România pentru infracțiuni informatice. În paralel, specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică și procurorii încearcă să stabilească dacă revendicarea atacului de către un actor cunoscut în mediul online reprezintă întreaga realitate sau doar o metodă de a ascunde identitatea autorilor.

În spațiul public a fost vehiculată varianta implicării grupării „ByteToBreach”, după apariția unor mesaje pe forumuri din zona dark web și a unei presupuse cereri de răscumpărare. Totuși, până în prezent, autoritățile nu au prezentat probe publice care să confirme definitiv atribuirea atacului unei anumite grupări.

Dacă pista românească se va confirma, cazul ar putea reprezenta unul dintre cele mai grave atacuri informatice realizate din interiorul țării asupra unei instituții publice. Blocarea sistemului e-Terra a afectat activitatea birourilor de cadastru și a pus în dificultate mii de tranzacții imobiliare, cu efecte financiare importante pentru cumpărători și dezvoltatori.

Anchetatorii păstrează, deocamdată, discreția asupra investigației, iar toate ipotezele rămân deschise. Dacă suspiciunile privind o posibilă implicare a unor hackeri români vor fi confirmate prin probe, dosarul ar putea avea implicații majore atât pentru securitatea cibernetică a statului, cât și pentru combaterea criminalității informatice organizate.

Notă: Informațiile privind posibila legătură cu Vâlcea sunt prezentate ca o pistă de lucru aflată în verificare, nu ca un fapt dovedit. Până la finalizarea anchetei și eventuale puneri sub acuzare, orice persoană sau grup beneficiază de prezumția de nevinovăție.