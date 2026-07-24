vineri, 24 iulie 2026

EXCLUSIV | Planul secret al lui Cristian Buican pentru cucerirea Vâlcii prin companiile de stat, zdruncinat de schimbarea conducerii Hidroelectrica

Schimbarea conducerii Hidroelectrica riscă să dea peste cap unul dintre cele mai importante planuri politice ale liderului PNL Vâlcea, Cristian Buican. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea din mai multe surse, acesta miza pe numirea lui Fărtat la conducerea Sucursalei Hidroelectrica Vâlcea, mutare care trebuia realizată până în luna iunie și care urma să reprezinte rampa de lansare pentru candidatura acestuia la președinția Consiliului Județean Vâlcea în alegerile din 2028.

Planul nu s-a concretizat. Surse din interiorul PNL susțin că Buican și-ar fi exprimat nemulțumirea față de fostul director general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, pe care îl consideră responsabil pentru eșecul acestei numiri. Oficial, relațiile dintre cei doi par răcite, însă persoane apropiate dosarului susțin că legăturile construite în ultimii ani nu pot fi șterse peste noapte.

În același timp, Fărtat a fost revocat și din Consiliul de Administrație al Hidroserv, funcție în care ajunsese în timpul mandatului fostei conduceri. Numirea sa a stârnit încă de la început numeroase semne de întrebare, criticii susținând că promovarea ar fi avut la bază susținere politică și nu criterii profesionale.

Sursele noastre afirmă că obiectivul lui Buican era mai amplu decât simpla ocupare a unei funcții. Conducerea Hidroelectrica Vâlcea urma să îi ofere lui Fărtat vizibilitatea necesară pentru a intra în cursa pentru șefia Consiliului Județean, în timp ce pentru Primăria Râmnicu Vâlcea ar urma să fie pregătit Laurențiu Cazan. Modelul este unul deja folosit în politică: funcțiile importante din companiile de stat devin platforme de lansare electorală.

În acest context, schimbarea conducerii Hidroelectrica poate însemna sfârșitul acestor calcule sau, dimpotrivă, un nou test pentru influența pe care Cristian Buican o mai are în sistemul energetic de stat. Rămâne de văzut dacă noul management va continua practica promovărilor susținute politic sau va impune exclusiv criterii de competență.

În perioada următoare, Ziarul de Vâlcea va publica o amplă radiografie a tuturor funcțiilor-cheie obținute în ultimii ani de persoane considerate apropiate liderului PNL Vâlcea: de la instituții deconcentrate și companii naționale până la consilii de administrație și agenții ale statului. O listă care ar putea explica mai bine decât orice declarație modul în care s-a construit influența politică în județ.