EXCLUSIV | Hotelul de aproape 2 milioane de euro al fiicei primarului Gutău este aproape gata. Constructor: firma lui Cristian Vasile (Emar Grup), consilier local apropiat edilului

luni, 13 iulie 2026

EXCLUSIV | Hotelul de aproape 2 milioane de euro al fiicei primarului Gutău este aproape gata. Constructor: firma lui Cristian Vasile (Emar Grup), consilier local apropiat edilului

La mai bine de un an de la dezvăluirea făcută de Ziarul de Vâlcea privind investiția imobiliară finanțată din fonduri europene a Cristinei Ioana Gutău, fiica primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, proiectul se apropie de final.

Hotelul construit prin intermediul societății CONTINENTE SRL este aproape finalizat și va intra în circuitul turistic în perioada următoare.

Între timp, au apărut și alte elemente care ridică întrebări legitime privind relațiile dintre beneficiarul investiției, administrația locală și constructor.

Constructorul hotelului este firma consilierului local Cristian Vasile

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, lucrările sunt executate de EMAR GRUP SRL, societate controlată de Cristian Gheorghe Vasile, consilier local în Consiliul Local Râmnicu Vâlcea.

Cristian Vasile este cunoscut în mediul politic și administrativ local ca fiind unul dintre apropiații primarului Mircia Gutău.

În declarația sa de interese, acesta arată că deține 95 de părți sociale din EMAR GRUP SRL, fiind totodată administratorul societății.

Declarația de avere confirmă că veniturile sale provin în principal din administrarea acestei firme și din investiții private.

Un proiect european de aproape două milioane de euro

În urmă cu un an dezvăluiam faptul că CONTINENTE SRL, societate deținută integral de Cristina Ioana Gutău, obținuse o finanțare europeană de aproximativ 2 milioane de euro, din care aproximativ un milion de euro reprezintă finanțare nerambursabilă, pentru construirea unui hotel.

Cristina Gutău este notar public și asociatul unic al firmei.

Administratorul societății este Florin Verigeanu, persoană cunoscută în mediul administrativ vâlcean, manager al echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea și apropiat al familiei primarului.

O investiție care ridică întrebări

Din punct de vedere legal, nu există nicio interdicție ca o firmă aparținând fiicei primarului să acceseze fonduri europene și nici ca aceasta să contracteze orice constructor dorește.

Însă, atunci când într-un proiect de aproape două milioane de euro apar simultan:

fiica primarului ca investitor;

administratorul societății, un apropiat al familiei Gutău;

constructorul, firma unui consilier local din aceeași administrație și considerat apropiat al primarului,

interesul public justifică întrebări privind modul în care aceste relații se intersectează.

În astfel de situații, transparența devine esențială.

Ce arată declarațiile de avere și interese ale consilierului Cristian Vasile

Documentele oficiale depuse în anul 2025 relevă că:

Cristian Gheorghe Vasile este asociat cu 95% din părțile sociale ale EMAR GRUP SRL ;

; ocupă funcția de administrator al societății;

a declarat venituri de aproximativ 35.736 lei din administrarea firmei și indemnizația de consilier local;

din administrarea firmei și indemnizația de consilier local; deține un apartament în București și alte bunuri imobile dobândite în 2023;

declară participații la mai multe societăți listate la bursă (Banca Transilvania, Hidroelectrica, Biofarm, Antibiotice și Palantir), precum și profituri din societatea ANTIC APART SRL.

În declarația de interese nu sunt menționate contracte cu autorități publice în baza obligației de declarare prevăzute pentru persoana care ocupă funcția publică.

O investiție care schimbă zona

Din punct de vedere urbanistic, hotelul este aproape finalizat și va deveni una dintre cele mai importante investiții private în domeniul HoReCa din municipiu.

Valoarea proiectului, amplasamentul și ritmul rapid al lucrărilor demonstrează că investiția beneficiază de resurse financiare consistente.

Rămâne însă întrebarea firească pe care o pot pune contribuabilii din Râmnicu Vâlcea:

Într-un oraș în care familia primarului dezvoltă un hotel cu fonduri europene, iar lucrările sunt executate de firma unui consilier local apropiat edilului, nu ar fi oportună o transparență totală privind toate procedurile administrative care au vizat acest proiect?

Întrebările la care opinia publică așteaptă răspuns

Pentru eliminarea oricăror suspiciuni, considerăm că ar fi util ca reprezentanții implicați să clarifice public: