miercuri, 1 iulie 2026

EXCLUSIV | Haos în transferul persoanelor cu dizabilități din Bihor: Vâlcea a fost anunțată că primește 29 de beneficiari, dar s-a trezit cu 58! Cine răspunde pentru această operațiune?

Operațiunea de urgență privind relocarea persoanelor cu dizabilități din județul Bihor ridică semne serioase de întrebare. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea din surse implicate direct în gestionarea situației, autoritățile din Vâlcea au fost informate oficial că vor primi 29 de persoane. În realitate, în cursul nopții au ajuns 58 de oameni, dublu față de numărul comunicat.

Sursele noastre susțin că microbuzele cu beneficiarii au ajuns în curtea spitalului, iar autoritățile locale au fost puse în fața unei situații complet diferite de cea anunțată inițial.

Mai grav, potrivit acelorași surse, printre persoanele transferate s-ar afla cetățeni de etnie maghiară fără documente de identificare asupra lor, iar mulți dintre beneficiari prezintă afecțiuni medicale grave, inclusiv amputații și alte probleme care necesită îngrijiri speciale.

Deși reprezentanții DGASPC Vâlcea și ai Consiliului Județean au decis să acorde în continuare sprijin tuturor persoanelor sosite, asigurând hrană, apă și asistență medicală, întrebările rămân.

Cine a coordonat această operațiune la nivel național? Cum a fost posibil ca autoritățile din teritoriu să fie informate că primesc 29 de persoane, iar în realitate să fie trimise 58? A existat o eroare de comunicare sau o decizie luată fără consultarea centrelor de primire?

Surse implicate în operațiune afirmă că o situație similară s-ar fi înregistrat și în județul Cluj, ceea ce ar putea indica o problemă de organizare la nivel central.

Cazul ridică serioase semne de întrebare privind modul în care a fost gestionat transferul unor persoane extrem de vulnerabile. Vorbim despre oameni cu dizabilități severe, unii cu afecțiuni complexe, care au nevoie de îngrijire continuă și de o planificare riguroasă a relocării.

Ziarul de Vâlcea solicită public Ministerului Muncii, Comitetului Național pentru Situații de Urgență și celorlalte instituții implicate să explice:

Cine a stabilit numărul persoanelor transferate?

De ce autoritățile din Vâlcea au fost informate despre 29 de beneficiari, iar în teren au ajuns 58?

Care este situația documentelor de identitate ale persoanelor transferate?

Ce măsuri vor fi luate pentru ca astfel de situații să nu se mai repete?