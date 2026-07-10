EXCLUSIV | Haos administrativ la Golești! Conducte sparte asfaltate, risc de inundații și acuzații grave la adresa primarului Adrian Mitrache

vineri, 10 iulie 2026

Anchetă | Comuna Golești, între investiții contestate și acuzații grave. Unde este primarul Adrian Mitrache?

În comuna Golești, tot mai mulți cetățeni reclamă că investițiile realizate din bani publici ridică serioase semne de întrebare. Conducte de apă sparte sub asfaltul proaspăt turnat, lucrări despre care oamenii spun că au fost executate fără remedierea defecțiunilor existente. Abia pârâului Sâmnic a fost îngustată prin depozitarea de pământ și resturi din construcții, vegetație lăsată neîntreținută și un podeț considerat de localnici un real pericol pentru trafic. Toate acestea se întâmplă sub administrația primarului Adrian Mitrache, iar răspunsurile întârzie să apară.

Apa curge de două luni, dar autoritățile privesc în altă parte

Pe strada Merilor, în satul Blidari, apa țâșnește de sub rigolele nou executate. Localnicii susțin că problema persistă de aproape două luni și că au făcut numeroase sesizări către Primăria Golești.

În loc ca avaria să fie remediată, apa continuă să se scurgă zi și noapte, în timp ce autoritățile par incapabile să găsească o soluție.

Asfalt peste conducte sparte

În satul Aldești, oamenii afirmă că au avertizat încă înainte de asfaltare că rețeaua de alimentare cu apă este fisurată. Cu toate acestea, lucrările ar fi continuat, iar asfaltul a fost turnat peste conductele deja avariate.

Astăzi, infiltrațiile sunt vizibile, iar localnicii se întreabă cine va suporta costurile reparațiilor dacă investiția se degradează după doar câteva luni.

Podeț care pune în pericol participanții la trafic

Un alt obiectiv contestat este podețul nou construit, despre care locuitorii spun că reduce vizibilitatea și îngustează carosabilul, crescând riscul producerii unor accidente.

O astfel de lucrare ar trebui verificată de specialiști pentru a se stabili dacă respectă proiectul tehnic și normele de siguranță rutieră.

Albia Sâmnicului, sufocată de moloz și lucrări

Pe strada Tineretului, în satul Blidari, localnicii reclamă că pe ambele maluri ale pârâului Sâmnic sunt depozitate resturi provenite din construcții și cantități importante de pământ.

Aceștia susțin că secțiunea de scurgere a pârâului s-a redus considerabil și avertizează că, la viitoarele ploi torențiale, există riscul producerii unor inundații.

Mai grav, oamenii afirmă că un zid de sprijin construit recent acoperă vechiul gabion executat de Apele Române și că lucrarea s-ar afla foarte aproape de albia minoră.

Dacă aceste afirmații se confirmă, instituțiile competente vor trebui să verifice dacă lucrările respectă autorizația de construire și avizele emise.

Drumuri neîngrijite și vegetație care afectează circulația

Pe strada Tineretului și pe alte drumuri din comună, vegetația crescută necontrolat reduce lățimea carosabilului și, potrivit localnicilor, zgârie autoturismele care circulă prin zonă.

Întreținerea domeniului public este una dintre obligațiile administrației locale, iar cetățenii spun că această activitate lipsește aproape cu desăvârșire.

Unde este primarul Adrian Mitrache?

În timp ce problemele se acumulează, locuitorii se întreabă unde este implicarea administrației conduse de Adrian Mitrache. Ei susțin că au făcut sesizări repetate, însă nu au primit soluții concrete.

În fața acestor acuzații, este necesar ca Primăria Golești să explice public:

De ce nu au fost remediate pierderile de apă?

Dacă lucrările au fost executate conform proiectelor tehnice;

cine verifică respectarea autorizațiilor de construire;

dacă există avize pentru intervențiile din apropierea albiei pârâului Sâmnic?

Ce măsuri vor fi luate pentru eliminarea riscului de inundații și pentru remedierea deficiențelor semnalate?

Ziarul de Vâlcea va solicita un punct de vedere oficial primarului Adrian Mitrache, APAVIL, Inspectoratului de Stat în Construcții și Administrației Bazinale de Apă Olt. În măsura în care aceste instituții vor transmite explicații, acestea vor fi publicate integral, pentru ca opinia publică să poată avea o imagine completă asupra situației.