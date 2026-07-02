EXCLUSIV | Familie cu doi copii mici, lăsată fără apă la Bujoreni. Instanța a dispus reluarea alimentării, dar dezvoltatorul imobiliar Virgil (Bebe) Marinescu refuză să respecte ordonanța președințială

joi, 2 iulie 2026

EXCLUSIV | Familie cu doi copii mici, lăsată fără apă la Bujoreni. Instanța a dispus reluarea alimentării, dar dezvoltatorul imobiliar Virgil (Bebe) Marinescu refuză să respecte ordonanța președințială

Un nou scandal izbucnește într-un cartier rezidențial din comuna Bujoreni, unde o familie cu doi copii minori susține că, deși a obținut în instanță o ordonanță președințială executorie prin care s-a dispus reluarea provizorie a alimentării cu apă, dezvoltatorul imobiliar Virgil (Bebe) Marinescu nu ar fi pus în aplicare hotărârea judecătorească.

Potrivit informațiilor puse la dispoziția redacției, Judecătoria Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârea nr. 2946/2026 din 2 iulie 2026, a admis în parte cererea formulată de reclamanții Nicoleta-Roxana Predescu și Ionel-Bogdan Predescu și a dispus reluarea provizorie a alimentării cu apă a imobilului până la soluționarea definitivă a litigiului. Din minuta instanței rezultă că hotărârea este executorie de drept, iar împotriva acesteia poate fi formulat apel în termen de cinci zile.

Familia afirmă însă că, în ciuda caracterului executoriu al ordonanței, alimentarea cu apă nu a fost reluată nici după pronunțarea instanței.

În locuință trăiesc doi copii, unul în vârstă de doar 10 luni și celălalt de 4 ani, iar lipsa apei afectează grav condițiile minime de trai și igienă.

Ce riscă cei care nu respectă o hotărâre executorie?

Nerespectarea unei hotărâri judecătorești executorii poate atrage consecințe juridice importante.

Pe lângă executarea silită prin intermediul unui executor judecătoresc, instanța poate dispune aplicarea unor penalități pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligației, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

De asemenea, în anumite situații, refuzul intenționat de a executa o hotărâre judecătorească poate atrage și răspundere penală, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, aspect care este analizat de organele competente în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz.

Litigiul continuă

Conflictul dintre familie și dezvoltator a pornit după ce proprietarilor li s-ar fi solicitat plata unei sume de aproximativ 13.000 de lei, reprezentând presupuse pierderi de apă. Reclamanții au contestat suma, susținând că nu li s-au prezentat documente justificative și că au dorit să achite doar consumul înregistrat de contor.

În urma întreruperii alimentării cu apă, aceștia au sesizat autoritățile și au solicitat instanței emiterea unei ordonanțe președințiale, cerere admisă de Judecătoria Râmnicu Vâlcea.