EXCLUSIV - Da, Gutau are legatura directa cu firma Autoro care va furniza agent termic populatiei municipiului Ramnicu Valcea! Cine sustine altceva este mincinos sau ticalos! AVETI AICI DOVADA!

joi, 23 iulie 2026

Primarul Mircia Gutău a confirmat public ceea ce până acum administrația locală a prezentat doar în limbaj tehnic: în viitorul sezon rece, gigacaloria se va scumpi. Explicația oferită râmnicenilor este trecerea de la cărbune la gaze naturale și necesitatea reorganizării întregului sistem de producere, transport și distribuție a energiei termice.

Numai că, în aceeași declarație, edilul introduce un paradox care nu poate fi trecut cu vederea: AUTORO ar urma să vândă energia termică la un preț „mult mai mic” decât CET Govora, însă populația va suporta o factură mai mare.

Este întrebarea la care Primăria Râmnicu Vâlcea trebuie să răspundă fără ocolișuri: dacă materia primă energetică livrată sistemului va fi mai ieftină, unde se pierde avantajul și prin ce mecanism ajunge cetățeanul să plătească mai mult?

Gutău laudă prețul AUTORO, dar trimite factura către populație

Mircia Gutău susține că prețul cerut de operatorul privat AUTORO este mult mai mic decât cel practicat de CET Govora și că această diferență ar fi în avantajul municipiului. În același timp, anunță că energia termică se va scumpi și că autoritățile încearcă să obțină o subvenție de aproximativ 250 de lei pentru fiecare gigacalorie.

Practic, administrația locală le cere contribuabililor să accepte simultan două afirmații: furnizorul va livra mai ieftin, dar consumatorul va cumpăra mai scump.

Desigur, tariful final nu este format exclusiv din prețul de producție. El include transportul, distribuția, pierderile din rețele, costurile operatorului și taxele. Tocmai de aceea este obligatoriu ca toate aceste componente să fie publicate, explicate și auditate. Nu prin declarații generale, ci prin cifre, contracte și formule de calcul care să poată fi verificate.

Până acum, administrația Gutău nu a prezentat public o asemenea fundamentare completă.

AUTORO, introdusă în centrul noii arhitecturi energetice

Documentele oficiale ale municipalității arată că retragerea CET Govora și reorganizarea sistemului de termoficare sunt analizate în contextul operaționalizării centralei în cogenerare AUTORO. Compania privată apare astfel nu ca un actor marginal, ci ca o piesă centrală în viitorul alimentării cu energie termică a Râmnicului.

În paralel, Primăria pregătește modificarea contractului cu CET Govora, astfel încât actualul concesionar să poată cumpăra energie de la producători autorizați, până când va fi desemnat un nou operator. Studiul de oportunitate comandat de municipalitate recomandă apoi delegarea serviciului public prin concesiune.

Cu alte cuvinte, înainte de desemnarea viitorului operator, sursa privată de producție spre care se îndreaptă sistemul este deja cunoscută și invocată în documentele oficiale.

Această succesiune nu reprezintă, prin ea însăși, dovada unei ilegalități. Reprezintă însă un motiv suficient pentru ca procedurile, negocierile și contractele să fie expuse unei transparențe totale.

Legătura de afaceri pe care primarul nu o poate șterge prin declarații

Mircia Gutău respinge public acuzațiile privind existența unor legături cu firma AUTORO. Numai că problema nu se rezumă la existența sau inexistența unui contract direct între primar și companie.

Datele societare prezentate de Ziarul de Vâlcea indică o relație de afaceri între Vlad Gutău, fiul primarului, și Bușca Constantin-Alexandru, membru al familiei omului de afaceri Ion Bușcă, în cadrul societății RIV ESTATE SRL.

În documentele consultate, cei doi apar în structura de administrare a aceleiași societăți, alături de alți administratori. Acționarii RIV ESTATE sunt Continental Properties SRL, cu 75%, și Erioncym SRL, cu 25%, iar diagrama de conexiuni comerciale evidențiază legături între societățile și persoanele implicate.

Această asociere comercială nu dovedește automat un conflict de interese juridic și nici atribuirea unui contract. Dar demontează ideea că între cele două familii nu ar exista nicio legătură relevantă.

Există o legătură de afaceri între membri ai familiilor Gutău și Bușcă. Acesta este un fapt care trebuie explicat public în momentul în care administrația condusă de Mircia Gutău ia decizii majore într-un domeniu în care afacerea energetică asociată familiei Bușcă urmează să joace un rol important.

Prețul este aprobat de ANRSC, dar deciziile locale nu dispar

Primarul încearcă să mute responsabilitatea către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, susținând că prețul gigacaloriei este aprobat de ANRSC, nu de Primărie sau de Consiliul Județean.

Afirmația este doar parțial liniștitoare.

ANRSC aprobă tarife în baza documentațiilor, costurilor și solicitărilor înaintate de operatori și autorități. Instituția de reglementare nu alege însă strategia locală, nu negociază contractele în locul municipalității și nu stabilește cine produce, cine transportă și cine administrează sistemul.

Responsabilitatea administrației locale rămâne uriașă. Primăria și Consiliul Local aprobă strategia, patrimoniul pus la dispoziție, forma de gestiune și documentația concesiunii. Tot administrația trebuie să supravegheze modul în care sunt calculate costurile și să apere interesul consumatorului.

Prin urmare, Mircia Gutău nu poate invoca ANRSC drept paravan pentru toate consecințele unei reorganizări decise și pregătite la nivel local.

Cine câștigă din diferența dintre prețul mic și factura mare?

Dacă energia produsă de AUTORO este într-adevăr „mult mai ieftină”, administrația trebuie să prezinte public prețul exact de achiziție, costul transportului, costul distribuției, pierderile tehnologice și marja fiecărui operator implicat.

Râmnicenii trebuie să știe câți bani ajung la producător, câți rămân la distribuitor și cât reprezintă pierderile unei rețele vechi, întreținute ani la rând din bani publici.

În lipsa acestor date, afirmația că AUTORO va vinde mai ieftin poate deveni doar argumentul de imagine folosit pentru legitimarea unei schimbări din care avantajul nu se regăsește în factura consumatorului.

Iar atunci întrebarea devine inevitabilă: cine beneficiază, în realitate, de diferența dintre energia cumpărată mai ieftin și gigacaloria vândută mai scump?

Transparența trebuie să înceapă înainte de semnarea contractelor

Primăria Râmnicu Vâlcea trebuie să publice contractele sau proiectele contractuale privind achiziția energiei termice, studiile complete care fundamentează tariful, metodologia de calcul, toate variantele analizate și criteriile viitoarei concesiuni.

Trebuie clarificată și relația dintre viitorul operator al serviciului și AUTORO: va exista concurență reală între producători sau sistemul va depinde de o singură sursă privată? Cine va negocia prețul? Pentru ce perioadă? Ce clauze vor proteja municipiul în cazul creșterii prețului gazului sau al indisponibilității centralei?

Mai ales, administrația Gutău trebuie să explice cum va gestiona aparența de incompatibilitate morală creată de relațiile de afaceri dintre membrii celor două familii.

Nu este suficient ca primarul să declare că nu are personal legături cu AUTORO. În administrația publică, transparența nu se oprește la titularul funcției. Ea include interesele familiale, relațiile comerciale relevante și orice împrejurare care poate afecta încrederea publicului.

Râmnicenii nu trebuie transformați în finanțatorii unei afaceri private

Trecerea de la cărbune la gaze poate fi justificată tehnic și legal. Modernizarea termoficării este necesară, iar municipiul are nevoie de o soluție pentru perioada de după CET Govora.

Dar această necesitate nu poate fi folosită ca un cec în alb.

Râmnicenii nu trebuie obligați să finanțeze, prin tarife mai mari și subvenții publice, o schemă contractuală pe care nu o cunosc și ale cărei beneficii economice nu sunt explicate. Cu atât mai puțin într-un context în care există relații comerciale documentate între persoane din familiile celor aflați de o parte și de alta a viitoarei afaceri energetice.

AUTORO poate produce mai ieftin. Primăria poate susține că noul sistem este mai eficient. ANRSC poate aproba tariful. Dar până când toate cifrele, contractele și conexiunile nu sunt puse pe masă, suspiciunea rămâne legitimă:

se reorganizează termoficarea pentru binele râmnicenilor sau se construiește, cu aprobări publice și bani din subvenții, o piață sigură pentru un producător privat apropiat prin legături de afaceri de familia primarului?

INTERESANT ESTE FAPTUL CA PATRONUL AUTORO ION BUSCA A REUSIT SA-I LINISTEASCA PE TOTI POLITICIENII DIN CONSILIUL LOCAL! INCLUSIV PE VIRGIL PIRVULESCU, PE CARE IL ARE ANGAJAT IN CEL PUTIN TREI FIRME!