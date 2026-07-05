ENERGY TEHNO CONCEPT SRL a Danielei Băjenaru: pierderi, datorii și un contract - achiziție directă de aproape 900.000 de lei cu Primăria Râmnicu Vâlcea

luni, 6 iulie 2026

Deși indicatorii financiari arată o situație dificilă, societatea ENERGY TEHNO CONCEPT SRL din satul Buleta, județul Vâlcea, continuă să obțină contracte din bani publici. Cele mai recente date financiare disponibile indică o deteriorare a performanței economice a companiei, în timp ce analiza comercială o încadrează în categoria firmelor cu risc ridicat.

Potrivit datelor consultate, firma a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri de 773.036 de lei, în scădere cu aproximativ 15% față de anul anterior, și o pierdere netă de 178.547 de lei, mai mare decât cea raportată în 2024. Totodată, capitalurile proprii au devenit negative, iar datoriile totale au ajuns la aproape 937.000 de lei, depășind valoarea activelor societății.

Analiza comercială disponibilă pentru trimestrul al treilea al anului 2026 atribuie societății un risc comercial ridicat, un rating de insolvență – Clasa D, precum și o probabilitate estimată de insolvență de 0,56%.

În ciuda acestor indicatori, societatea a continuat să contracteze lucrări și servicii pentru instituții publice. Cel mai valoros contract identificat în acest an este o achiziție directă încheiată la 23 iunie 2026 cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în valoare de 898.720,45 lei, având ca obiect instalarea de cabluri electrice. În anii anteriori, firma a mai avut contracte cu Primăria Bujoreni, Primăria Drăgășani, Primăria Milcoiu, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, ETA SA și alte instituții publice din județ.

Compania are ca obiect principal de activitate lucrările de instalații electrice și funcționează din anul 2011, având sediul în localitatea Buleta. Asociat unic și administrator este Daniela Băjenaru. În anul 2025 societatea a avut un număr mediu de opt angajați.

Datele mai arată că societatea nu figurează cu datorii restante la ANAF și nu are facturi restante raportate în sistemul Biroului de Credit Comercial. În schimb, pe rolul instanțelor apar mai multe litigii în care firma este implicată, inclusiv cauze comerciale și dosare privind achiziții publice.

Situația ridică întrebări privind modul în care autoritățile publice evaluează soliditatea financiară a operatorilor economici înainte de atribuirea contractelor, mai ales atunci când este vorba despre lucrări finanțate din fonduri publice. Deși existența unor pierderi sau a unui rating comercial nefavorabil nu reprezintă, prin ele însele, un motiv legal de excludere din procedurile de achiziții, acestea pot constitui indicatori relevanți ai capacității economice și financiare a unei societăți comerciale.