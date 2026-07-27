DRAMA UNEI FAMILII DIN VALCEA: O lună fără apă, deși instanța le-a dat dreptate. APAVIL confirmă că dezvoltatorul Virgil (Bebe) Marinescu controlează rețeaua și trebuie să respecte hotărârea judecătorească

luni, 27 iulie 2026

EXCLUSIV | O lună fără apă, deși instanța le-a dat dreptate. APAVIL confirmă că dezvoltatorul Virgil (Bebe) Marinescu controlează rețeaua și trebuie să respecte hotărârea judecătorească

Scandalul din cartierul rezidențial din comuna Bujoreni ia amploare și ridică întrebări serioase despre modul în care sunt respectate hotărârile judecătorești în România. La o lună după ce Judecătoria Râmnicu Vâlcea a dispus, prin ordonanță președințială executorie, reluarea alimentării cu apă a unei locuințe în care trăiesc doi copii de numai 11 luni și 4 ani, familia susține că nu are nici astăzi acces la apă.

Între timp, situația juridică a evoluat. Potrivit familiei Predescu, Judecătoria a admis și cererea de încuviințare a executării silite, însă redactarea și comunicarea încheierii ar putea dura aproximativ o lună. Astfel, deși există deja două hotărâri favorabile reclamanților, efectele lor întârzie să se producă.

„A trecut deja o lună de când familia mea, inclusiv cei doi copii de 11 luni și 4 ani, este fără apă. Deși există o hotărâre judecătorească și acum și o executare încuviințată, situația încă nu este rezolvată”, a declarat Roxana Predescu pentru Ziarul de Vâlcea.

APAVIL: „Sistarea apei s-a făcut exclusiv la cererea lui Virgil Marinescu”

Un document oficial transmis redacției Ziarul de Vâlcea de către APAVIL SA aduce clarificări importante și mută responsabilitatea asupra administratorului rețelei private din cartier.

În răspunsul oficial, APAVIL precizează că rețeaua interioară de distribuție a apei aparține dezvoltatorului imobiliar Virgil Marinescu, fiind executată și exploatată de acesta, iar operatorul regional furnizează apă doar până la contorul general de branșament.

Mai mult, societatea afirmă fără echivoc că:

sistarea alimentării cu apă din 24 iunie 2026 s-a făcut exclusiv la cererea titularului de contract, Virgil Marinescu ;

; conflictul dintre locatari și dezvoltator reprezintă o dispută de drept comun , în care APAVIL susține că a fost folosit doar ca instrument tehnic;

, în care APAVIL susține că a fost folosit doar ca instrument tehnic; după pronunțarea ordonanței președințiale, echipele APAVIL au intervenit și au demontat dispozitivul de sistare, conform obligațiilor stabilite de instanță;

rezolvarea definitivă a problemei depinde de respectarea hotărârii judecătorești de către administratorul rețelei private din interiorul cartierului.

Aceste precizări sunt de natură să clarifice rolul fiecărei părți și arată că operatorul regional susține că și-a îndeplinit obligațiile stabilite de instanță.

Două hotărâri, dar familia este tot fără apă

Situația este cu atât mai greu de înțeles cu cât familia afirmă că există deja:

o ordonanță președințială executorie , prin care s-a dispus reluarea provizorie a alimentării cu apă;

, prin care s-a dispus reluarea provizorie a alimentării cu apă; o încuviințare a executării silite, care deschide calea punerii în executare prin executor judecătoresc.

Cu toate acestea, reclamanții susțin că alimentarea cu apă nu a fost reluată, iar cei doi copii continuă să trăiască fără acces la un serviciu esențial.

Ce consecințe poate avea nerespectarea unei hotărâri judecătorești?

Hotărârile judecătorești executorii nu au un caracter facultativ. Dacă persoana obligată nu le respectă, legea pune la dispoziție procedura executării silite, iar instanța poate dispune aplicarea unor penalități pentru fiecare zi de întârziere, în condițiile Codului de procedură civilă.

În anumite împrejurări, refuzul intenționat de a executa o hotărâre judecătorească poate avea și consecințe penale, însă existența unei eventuale infracțiuni poate fi stabilită numai de organele de urmărire penală și de instanțele competente, în funcție de probele administrate și de situația concretă.

Până atunci însă, realitatea este una greu de contestat: o familie din Bujoreni susține că trăiește de o lună fără apă, în ciuda existenței unor hotărâri judecătorești favorabile. Cazul pune în discuție nu doar un litigiu între proprietari și dezvoltator, ci și eficiența mecanismelor prin care cetățenii își pot valorifica drepturile recunoscute de instanțe.