Dosarul CET Govora: Deputatul Buican încearcă să rescrie istoria! Insolvența CET-ului a venit când liberalii controlau compania!

vineri, 31 iulie 2026

Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea, încearcă să rescrie istoria CET Govora și să convingă opinia publică că întreaga responsabilitate pentru colapsul companiei aparține PSD. Numai că documentele și cronologia evenimentelor spun altceva.

Un fapt nu poate fi ignorat: în momentul în care CET Govora a intrat în insolvență, conducerea societății și administrația județeană erau controlate de PNL. Liderul liberal de astăzi vorbește despre vinovați, dar evită să explice rolul propriului partid în perioada în care compania se prăbușea financiar.

Încă din 2016, presa locală relata despre pierderi de milioane de euro, concedieri, restructurări, acuzații privind numiri politice și un management considerat defectuos. Tot atunci, procurorii DNA au ridicat documente de la CET Govora într-o anchetă care viza activitatea societății. În loc să ofere răspunsuri, liderii liberali au preferat să paseze responsabilitatea.

Astăzi, Cristian Buican vorbește despre un presupus plan de distrugere a CET Govora și despre favorizarea unui operator privat. Însă nu explică de ce, în perioada în care PNL avea influență decisivă asupra companiei, aceasta a acumulat pierderi uriașe și a ajuns în insolvență.

Istoria nu poate fi rescrisă printr-o postare pe Facebook. Insolvența CET Govora nu s-a produs în mandatul adversarilor politici invocați astăzi de Buican, ci într-o perioadă în care liberalii aveau responsabilități directe în conducerea societății și în administrația județeană.

Înainte de a arăta cu degetul spre alții, Cristian Buican ar trebui să răspundă la o întrebare simplă: cine conducea CET Govora și Consiliul Județean în momentul în care compania a ajuns în insolvență și cine își asumă răspunderea pentru acel eșec?

Acest lucru este esențial pentru ca dezbaterea publică să se bazeze pe fapte și pe asumarea responsabilității, nu doar pe acuzații politice.