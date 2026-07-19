Dormitorul nu e loc de țepe: cum alegi mobila care ține, fără să plătești doar „lac și poveste”

Mulți vânzători mizează pe grabă și pe lipsa de timp. Unii împing „super oferte” fără detalii clare. Dacă vrei să te ferești de surprize, verifici câteva lucruri simple. Nu ai nevoie de studii, doar de atenție.

Calitatea se vede în locuri pe care nu ți le arată nimeni

Începe cu plăcile. Întreabă ce material au: PAL, MDF, lemn. Nu te opri la „e bun, e gros”. Cere grosimea în milimetri, măcar orientativ. La dulapuri și comode, feroneria face jumătate din treabă.

Deschide și închide ușile de câteva ori. Trage de sertare până la capăt. Dacă simți joc lateral, îl vei simți și acasă, doar că mai rău. Uită-te la spate, în interior. Un spate subțire și prins „în grabă” slăbește tot corpul.

Verifică îmbinările. Șuruburile la vedere nu te sperie, dar prinderile slabe da. Caută colțare, dibluri, elemente de rigidizare. Dacă piesa se mișcă în showroom, se va mișca și pe parchetul tău.

Dormitor mic: câștigi spațiu din trei decizii, nu din magie

Românii cumpără des mobilier „masiv”, apoi se lovesc de circulație. Un dormitor bun îți lasă loc să te miști. Păstrează un culoar de trecere lângă pat. În practică, 60 cm pe fiecare parte ajută mult.

Alege piese cu depozitare reală, nu doar „de vitrină”. Sertarele adânci bat politele înguste. Un pat cu ladă ridică nivelul de ordine, fără dulapuri în plus. Dacă vrei lumină și aer, o paletă deschisă ajută, mai ales la fronturi.

Mulți cititori caută mobila dormitor alba. Se potrivește bine în camere mici, dar doar dacă alegi finisaje ușor de șters. Uită-te la muchii și la cant. Acolo se vede rapid uzura.

Acte, garanție, retur: aici se joacă „meciul” cu vânzătorul

În UE, garanția legală minimă pentru bunuri de consum are 2 ani. Asta nu ține loc de garanția comercială a firmei, dar îți dă un cadru. Cere factură și detalii pe comandă. Fără acte, rămâi cu promisiuni.

Dacă iei online, ai drept de retragere 14 zile, în multe cazuri. Verifică însă condițiile pentru produse făcute pe comandă. Mulți vânzători amestecă „personalizat” cu „adus din stoc” ca să taie returul. Pune întrebarea clar, înainte să plătești avans.

Nu accepta formulări vagi despre montaj. Întreabă cine răspunde dacă se ciobește frontul la urcat pe scară. Întreabă și cât costă o reglare după 2-3 săptămâni. Mobilierul nou se așază, mai ales pe pardoseli neperfecte.

Semne că plătești ambalajul, nu mobilierul

Prețul mare nu înseamnă mereu calitate mare. Uneori cumperi doar o poză bună și un nume. Dacă vânzătorul nu știe ce feronerie are dulapul, ridică sprânceana. Dacă nu îți arată o mostră de material, ridică încă una.

Ai grijă la mirosul puternic. Un miros chimic care „înțeapă” nu pare normal într-un dormitor. Întreabă de clasa de emisii pentru plăci, de tip E1. Un comerciant serios știe despre ce vorbești și îți dă un document sau o declarație de la producător.

Uită-te la muchii. Cantul prost lipit se umflă la prima cârpă umedă. Verifică și cum se aliniază ușile. Dacă sunt strâmbe din start, o să le tot reglezi.

Ce poți face, concret, în Vâlcea, când ceva nu e în regulă

Ține conversația în scris când poți. Un mesaj cu termen de livrare și specificații te ajută, dacă apar discuții. Dacă firma întârzie mult sau refuză să repare, depui sesizare la ANPC. În județ, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor primește plângeri și pe baza dovezilor simple.

Nu lăsa „lasă că merge și așa”. Un dormitor folosit zilnic scoate la iveală defectele repede. Cere remediere, schimb sau reducere de preț, după caz. În final, tu plătești și tu dormi acolo. Meriți mobilier care ține, nu doar o poveste frumoasă la livrare.