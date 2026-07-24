Don Pedro își consolidează poziția pe piață: fabrica din Râmnicu Vâlcea și-a dublat capacitatea de producție și estimează afaceri de 320 de milioane de lei în 2026

sâmbătă, 25 iulie 2026

Don Pedro își consolidează poziția pe piață: fabrica din Râmnicu Vâlcea și-a dublat capacitatea de producție și estimează afaceri de 320 de milioane de lei în 2026

Unul dintre cei mai importanți producători industriali din județul Vâlcea continuă să se dezvolte într-un ritm susținut. Fabrica de hârtie tissue Don Pedro din Râmnicu Vâlcea și-a dublat capacitatea de producție în urma investițiilor realizate, iar pentru anul 2026 estimează o cifră de afaceri de aproximativ 320 de milioane de lei, cu 12% peste nivelul înregistrat anul trecut.

Compania, deținută și condusă de antreprenorul Petrișor Lazăr, a încheiat anul 2025 cu afaceri de aproape 285 de milioane de lei, în creștere cu peste 20% față de anul precedent. Evoluția pozitivă s-a menținut și în primele șase luni ale acestui an, când compania a raportat o creștere de 8% în valoare și 15% în volum comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Potrivit conducerii societății, dezvoltarea este susținută de cererea tot mai mare din partea marilor lanțuri de retail și a segmentului private label, dar și de menținerea unui nivel ridicat al comenzilor din sectorul HoReCa.

„Primul semestru din 2026 a confirmat trendul din 2025. Am continuat pe o dinamică pozitivă, atât în ceea ce privește valoarea vânzărilor, cât și volumele livrate”, a declarat Petrișor Lazăr.

Pentru 2026, compania are alocat un buget total de investiții de aproximativ 5 milioane de euro, fonduri care vor fi direcționate către modernizarea proceselor tehnologice și creșterea eficienței operaționale.

Conducerea Don Pedro atrage însă atenția că provocările din industrie rămân importante. Costurile cu energia și materiile prime continuă să influențeze semnificativ profitabilitatea, motiv pentru care compania adoptă o strategie prudentă.

„Eficiența operațională face diferența între profit și pierdere”, subliniază directorul general al companiei.

Performanțele Don Pedro confirmă faptul că industria prelucrătoare din Vâlcea continuă să genereze investiții importante și să reprezinte un motor al economiei locale. Dublarea capacității de producție și investițiile constante consolidează poziția fabricii printre principalii producători români de hârtie tissue, într-o piață tot mai competitivă.