luni, 13 iulie 2026

Doliu în masoneria română. Horia Nestorescu Bălcești a trecut la Orientul Etern

Masoneria română este în doliu după trecerea la Orientul Etern a fratelui mason Horia Nestorescu Bălcești (1938–2026), una dintre personalitățile marcante și unul dintre veteranii francmasoneriei din România.

Vestea dispariției sale a îndurerat numeroși frați masoni, care îi evocă activitatea, devotamentul și contribuția adusă de-a lungul deceniilor la dezvoltarea și consolidarea masoneriei române moderne.

În mesajele de rămas-bun transmise de frații săi, Horia Nestorescu Bălcești este încredințat Marelui Arhitect al Universului printr-o emoționantă rugăciune masonică:

„Mare Arhitect al Universului, pomenește-l pe fratele nostru, cel ce întru nădejdea vieții celei veșnice s-a înălțat la Tine, iartă-i toate greșelile pe care cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul le-a săvârșit și așază-l în Templul Luminos, de unde a fugit toată durerea și întristarea, pentru ca alături de Tine să lucreze în Templul interior al sufletului, dedicat eliberării omului din lanțurile sale.”

Totodată, cei care l-au cunoscut transmit un gând de compasiune și solidaritate familiei îndoliate, în special soției sale, Sanda Nestorescu, căreia îi adresează sincere condoleanțe și putere pentru a trece peste această grea încercare.

În tradiția masonică, expresia „a trecut la Orientul Etern” simbolizează plecarea dintre cei vii și intrarea în eternitate, locul unde frații continuă, în plan spiritual, lucrarea începută pe pământ.

Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar amintirea sa să rămână vie în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.