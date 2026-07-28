DIANA SRL si-a mutat centrul fiscal la Bujoreni. Ce câștigă comuna care găzduiește acum domiciliul fiscal al gigantului vâlcean. Si alte firme se pregatesc sa se mute fiscal din Ramnicu Valcea!

miercuri, 29 iulie 2026

DIANA SRL si-a mutat centrul fiscal la Bujoreni. Ce câștigă comuna care găzduiește acum domiciliul fiscal al gigantului vâlcean

Una dintre cele mai puternice companii din județul Vâlcea, DIANA SRL, nu mai are domiciliul fiscal în municipiul Râmnicu Vâlcea. Potrivit evidențelor ANAF, domiciliul fiscal al societății este în prezent în comuna Bujoreni, strada Bujoreni nr. 110, în timp ce sediul social rămâne pe Calea lui Traian din Râmnicu Vâlcea.

Mutarea domiciliului fiscal este o decizie perfect legală, însă are și o dimensiune economică importantă pentru comunitatea care găzduiește această înregistrare fiscală. DIANA SRL este una dintre cele mai mari firme din județ, cu o cifră de afaceri de aproape 425 de milioane de lei, un profit de peste 15,7 milioane de lei și aproximativ 700 de angajați, fiind un contribuabil de prim rang în economia vâlceană.

Pentru comuna Bujoreni, prezența domiciliului fiscal al unei asemenea companii reprezinta un avantaj important. Firma deține clădiri, terenuri, mijloace de transport plus alte bunuri impozabile în comună, taxele și impozitele locale aferente acestora se varsă în bugetul local. Totodată, existența unui domiciliu fiscal și a unui punct de lucru permanent contribuie la consolidarea profilului economic al localității și poate influența pozitiv dezvoltarea relației dintre administrația locală și unul dintre cei mai mari investitori privați din județ.

Dincolo de impactul direct asupra veniturilor provenite din taxele locale, asocierea comunei Bujoreni cu un contribuabil de asemenea dimensiuni poate avea efecte benefice asupra atractivității economice a localității. Prezența unei companii puternice stimulează investițiile, creează oportunități pentru furnizori și prestatori locali și consolidează imaginea unei comunități capabile să găzduiască afaceri importante.

Efectele asupra bugetului local sunt generate în principal de taxele și impozitele locale datorate pentru bunurile și activitățile desfășurate în comună.

Cert este că, potrivit datelor oficiale, DIANA SRL figurează astăzi cu domiciliul fiscal în Bujoreni, iar această modificare reprezintă un element semnificativ atât pentru administrația locală, cât și pentru profilul economic al comunei, care găzduiește fiscal una dintre cele mai importante companii din județul Vâlcea.