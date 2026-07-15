Dezvăluiri despre „injecțiile-minune” pentru slăbit. Medicii avertizează: Ozempic și Mounjaro nu sunt soluții miraculoase și pot avea efecte adverse serioase

miercuri, 15 iulie 2026

Dezvăluiri despre „injecțiile-minune” pentru slăbit. Medicii avertizează: Ozempic și Mounjaro nu sunt soluții miraculoase și pot avea efecte adverse serioase



În timp ce milioane de oameni caută o metodă rapidă de a pierde în greutate, specialiștii atrag atenția că tratamentele medicamentoase nu trebuie transformate într-o modă și nu pot înlocui alimentația sănătoasă și mișcarea.

Promovate intens pe rețelele sociale și folosite inclusiv de vedete pentru a slăbi într-un timp foarte scurt, medicamente precum Ozempic și Mounjaro au devenit simbolul noii obsesii pentru silueta perfectă. Însă, dincolo de entuziasmul creat în jurul acestor produse, medicii trag un semnal de alarmă: ele nu sunt lipsite de riscuri, iar administrarea fără indicație medicală poate avea consecințe importante asupra sănătății.

Profesorul universitar și medicul diabetolog Cornelia Bala, specialist în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și președinte al Asociației Române de Educație în Diabet, subliniază că prevenția și schimbarea stilului de viață rămân cele mai eficiente metode pentru controlul greutății.

Slăbirea rapidă nu este întotdeauna sănătoasă

Specialiștii avertizează că pierderea accelerată în greutate poate determina nu doar reducerea țesutului adipos, ci și pierderea masei musculare, apariția carențelor nutriționale și modificări metabolice importante.

Mai mult, întreruperea tratamentului fără schimbarea obiceiurilor alimentare determină frecvent recâștigarea kilogramelor pierdute, fenomen cunoscut drept „efectul yo-yo”.

Efectele adverse care nu sunt întotdeauna prezentate

Deși sunt considerate medicamente eficiente pentru anumite categorii de pacienți, Ozempic și Mounjaro pot provoca reacții adverse, unele dintre ele severe.

Printre cele mai frecvent raportate se numără:

greață persistentă;

vărsături;

diaree sau constipație;

dureri abdominale;

balonare;

lipsa poftei de mâncare până la malnutriție;

deshidratare.

În anumite situații pot apărea și complicații mai serioase, precum:

pancreatită acută;

afecțiuni ale vezicii biliare;

agravarea unor boli digestive;

scăderea excesivă a masei musculare, în special la persoanele în vârstă;

hipoglicemie atunci când sunt asociate cu alte tratamente antidiabetice.

În prospectele acestor medicamente sunt menționate și alte reacții adverse sau precauții, motiv pentru care tratamentul trebuie început și monitorizat exclusiv de medic.

Medicamentele nu înlocuiesc disciplina

Profesorul Cornelia Bala atrage atenția că există metode mult mai simple și mai sigure care trebuie încercate înainte de recurgerea la tratamente medicamentoase.

Acestea includ:

reducerea consumului de zahăr și alimente ultraprocesate;

controlul porțiilor;

activitate fizică regulată;

somn suficient;

evaluarea medicală și efectuarea analizelor atunci când există suspiciuni privind tulburările metabolice.

Potrivit specialistului, aceste măsuri sunt susținute de cele mai solide dovezi științifice și reprezintă baza prevenirii obezității și diabetului.

Nu sunt medicamente pentru oricine

Experții atrag atenția că Ozempic și Mounjaro au fost dezvoltate pentru tratarea diabetului zaharat și, în anumite situații, pentru managementul obezității, în baza unor criterii medicale clare. Utilizarea lor exclusiv din motive estetice sau la persoane cu câteva kilograme în plus nu este recomandată fără evaluare medicală.

În plus, există contraindicații și situații în care aceste tratamente trebuie evitate sau administrate cu prudență.

În goana după rezultate rapide, tot mai multe persoane sunt tentate să creadă că există o „injecție miraculoasă” care rezolvă problema kilogramelor în plus. Medicii transmit însă un mesaj clar: nici Ozempic, nici Mounjaro nu reprezintă soluții universale și nu pot înlocui un stil de viață sănătos.

Tratamentul poate avea beneficii importante pentru pacienții care îndeplinesc criteriile medicale, dar vine și cu riscuri care nu trebuie ignorate. Decizia de administrare trebuie luată doar împreună cu un medic specialist, după o evaluare completă a stării de sănătate.

Notă editorială: Este important ca prezentarea acestor medicamente să fie echilibrată. Ele sunt aprobate și pot fi foarte eficiente pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2 și/sau obezitate, atunci când sunt prescrise și monitorizate corespunzător. Evidențierea efectelor adverse nu înseamnă că acestea apar la toți pacienții, ci că reprezintă riscuri cunoscute care trebuie luate în considerare înaintea începerii tratamentului.