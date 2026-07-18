DEZASTRU sub conducerea lui Bogdan Matei! Curtea de Conturi a găsit la Agenția Națională pentru Sport ilegalități, contracte dubioase și un haos patrimonial de 390 de milioane de lei

sâmbătă, 18 iulie 2026

DEZASTRU sub conducerea lui Bogdan Matei! Curtea de Conturi a găsit la Agenția Națională pentru Sport ilegalități, contracte dubioase și un haos patrimonial de 390 de milioane de lei

Baze sportive abandonate, terenuri publice exploatate de firme private, chirii „înghețate”, construcții intabulate ilegal și bunuri ale statului folosite fără acte. În timp ce sportul românesc se sufocă din lipsă de infrastructură, Agenția Națională pentru Sport, condusă de vâlceanul Bogdan Matei, apare într-un raport devastator al Curții de Conturi.

Imaginea administrației conduse de Constantin-Bogdan Matei la Agenția Națională pentru Sport este făcută țăndări de concluziile unui audit al Curții de Conturi. Instituția supremă de control financiar a descoperit nereguli grave și generalizate în administrarea terenurilor, clădirilor și bazelor sportive aflate în proprietatea statului.

Raportul oficial vorbește despre exercitarea „defectuoasă și superficială” a atribuțiilor de administrare și control. Cu alte cuvinte, în timp ce șefii Agenției se fotografiau la festivități și vorbeau despre performanță, patrimoniul sportului românesc era închiriat fără aprobări, subînchiriat unor firme private, ocupat fără acte sau lăsat să se degradeze până la ruină.

Pentru o parte dintre neregulile constatate, Curtea de Conturi a sesizat organele de urmărire penală. Suspiciunile vizează inclusiv închirierea unor bunuri publice fără hotărâre de Guvern, suplimentarea suprafețelor închiriate fără licitație și intabularea unor construcții private ridicate pe terenurile statului.

Bogdan Matei, șef peste o instituție scăpată de sub control

Bogdan Matei a preluat conducerea Agenției Naționale pentru Sport în ianuarie 2025, iar după o scurtă plecare de la sfârșitul anului a fost numit din nou în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, în ianuarie 2026. El figurează și în prezent în conducerea oficială a instituției.

Trebuie precizat că o parte dintre contractele și situațiile analizate de auditori provin din perioade anterioare mandatului său. Acest lucru nu îl absolvă însă de răspunderea administrativă și politică pentru incapacitatea Agenției de a identifica, opri și corecta un sistem care pare să fi funcționat ani întregi în dispreț față de patrimoniul public.

Bogdan Matei nu este un novice ajuns accidental în sport. A fost ministru al Tineretului și Sportului, parlamentar PSD și președinte al comisiei de specialitate din Senat. Tocmai de aceea, explicația că nu ar fi cunoscut dimensiunea problemelor nu poate ține loc de apărare.

Un conducător competent cere inventarierea patrimoniului, verifică marile contracte, recuperează clădirile ocupate ilegal și sesizează instituțiile abilitate. La ANS, în schimb, Curtea de Conturi a găsit un haos contabil și juridic de proporții.

Diferențe de 390,6 milioane de lei în evidențele statului

Cea mai spectaculoasă cifră din raport este de 390.620.010 lei. Aceasta reprezintă valoarea neconcordanțelor dintre situațiile financiare ale ANS și ale celor 69 de structuri subordonate verificate și Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public.

Aproape 80 de milioane de euro nu sunt un simplu „defect de raportare”. Vorbim despre o prăpastie uriașă între ceea ce apare în contabilitatea instituțiilor și ceea ce figurează în inventarul oficial al statului.

Auditorii au mai identificat active de peste 15,5 milioane de lei menținute în evidențele contabile fără ca instituțiile sportive să dețină titluri de proprietate. Unele imobile aparțineau autorităților locale, iar altele fuseseră deja retrocedate.

Patrimoniul administrat de ANS și de structurile sale subordonate include 285 de terenuri, evaluate la aproximativ 2,3 miliarde de lei, și 1.317 construcții, cu o valoare contabilă de peste 1,3 miliarde de lei.

Un asemenea patrimoniu nu poate fi administrat după ureche. Cu atât mai puțin de o conducere care pretinde că reformează sportul românesc.

Terenul de la Sala Polivalentă, cedat pentru mall-ul Sun Plaza

Unul dintre cele mai grave cazuri privește terenul din zona Sălii Polivalente din București.

Potrivit raportului, Centrul Sportiv Național Sala Polivalentă a acordat un drept de superficie pentru 45 de ani asupra unei suprafețe de 133.375 de metri pătrați, în vederea construirii și exploatării complexului comercial Sun Plaza.

Auditorii consideră că structura sportivă și-a depășit competențele de administrator. Pe un teren al statului destinat sportului au apărut mall, supermarket, cinematograf, parcări și spații comerciale.

Afacerea datează din 2004, dar întrebarea pentru Bogdan Matei este simplă: ce a făcut concret conducerea ANS pentru clarificarea situației și apărarea proprietății statului?

Academia Ilie Năstase: teren public primit gratuit, închiriat pentru profit

Fundația pentru Tenis „Academia Ilie Năstase” a primit gratuit, pentru 60 de ani, un teren de 63.568 de metri pătrați, cu obligația de a realiza proiectul „Arenele Ilie Năstase”.

Potrivit Curții de Conturi, fundația s-ar fi comportat însă ca un proprietar, încheind contracte de închiriere cu terți, deși nu avea dreptul legal să cedeze folosința terenului.

Pe teren au fost construite restaurant și piscine care nu aveau legătură cu proiectul sportiv inițial și care nici măcar nu erau evidențiate corespunzător în Cartea Funciară.

Este încă un exemplu al modului în care bunurile sportului românesc au fost transformate în surse de profit privat, sub privirile unei instituții plătite tocmai pentru a le controla.

Terenuri sportive transformate în afaceri comerciale

Federația Română de Atletism ar fi subînchiriat peste 4.600 de metri pătrați dintr-un teren primit gratuit, pentru suma de 1.728 de euro lunar.

Pe teren au fost amenajate terenuri de tenis și minifotbal acoperite cu balon presostatic, exploatate în scop comercial.

Auditorii au concluzionat că bunul public a fost utilizat pentru activități economice, în afara cadrului legal în care fusese acordat.

În tot acest timp, sportivii români se antrenează adesea în săli vechi, cu vestiare degradate și echipamente insuficiente. Pentru afacerile private însă, terenurile statului par să fi fost disponibile.

Firme private și-au intabulat clădiri pe terenul statului

Raportul descrie situații aproape incredibile petrecute în perimetrul Sălii Polivalente.

Federația Română de Taekwondo WT a primit gratuit un teren de 1.070 de metri pătrați pentru realizarea unui complex sportiv. Ulterior, terenul ar fi fost subînchiriat integral societății Romcris Impex SRL, căreia i s-ar fi acordat și un drept de superficie, pentru o chirie de numai 0,35 euro pe metru pătrat lunar.

Firma privată ar fi demolat o clădire a statului, ar fi construit un club privat și și-ar fi înscris în Cartea Funciară dreptul de proprietate asupra noii construcții.

O altă societate, Daimon Intermed 96 SRL, având doar calitatea de chiriaș, ar fi intabulat în anul 2024 patru clădiri – restaurante și spații de agrement – ridicate pe teren public.

Cum a fost posibil ca proprietăți private să fie înscrise peste patrimoniul inalienabil al statului?

Cine a verificat actele? Cine a apărat interesul public? Și de ce conducerea ANS nu a făcut publice aceste situații înainte de intervenția Curții de Conturi?

Mii de metri pătrați adăugați fără licitație

Un contract de închiriere încheiat inițial pentru o suprafață de 4.500 de metri pătrați a fost extins, printr-un act adițional, cu încă 6.675 de metri pătrați.

Totul, potrivit auditorilor, fără organizarea unei licitații publice și fără renegocierea chiriei datorate statului.

Practic, suprafața închiriată a fost mai mult decât dublată, dar banii încasați de stat au rămas la nivelul anterior.

Acesta nu mai este doar un exemplu de birocrație defectuoasă. Este imaginea unei administrații incapabile să protejeze veniturile și bunurile publice.

Contracte pe 25 de ani și chirii rămase la niveluri istorice

Mai multe structuri din subordinea ANS au încheiat contracte de închiriere pe perioade cuprinse între 10 și 25 de ani, deși limita legală aplicabilă administratorilor bunurilor publice este de cinci ani.

Chiriile nu au fost indexate anual cu rata inflației, rămânând ani întregi la valori istorice.

Într-o țară în care cluburile sportive sunt obligate să facă economii la deplasări, cantonamente și medicamente, instituția care administrează sportul a tolerat contracte în care statul încasa chirii subevaluate.

Clădiri folosite gratuit după expirarea actelor

Curtea de Conturi a constatat că mai multe federații sportive au continuat să folosească gratuit imobile ale statului, deși actele care justificau folosința expiraseră încă din anii 2013, 2021 sau 2025.

Sunt vizate spații din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, Sala Polivalentă, sediul central al ANS și Centrul Olimpic Năvodari.

În loc să clarifice regimul juridic și să recupereze eventualele prejudicii, Agenția a tolerat o stare de fapt fără documente valabile.

Cantină transformată în fânar, magazie ocupată ca locuință

Dezastrul administrativ capătă și accente grotești.

La Clubul Sportiv Târgoviște, săli de lupte au ajuns să se prăbușească. În patrimoniul direcțiilor județene din Prahova și Dolj au fost găsite construcții degradate și baze nefuncționale.

La Bistrița-Năsăud, o clădire-anexă destinată cantinei era folosită de localnici ca fânar. O magazie a statului fusese ocupată ilegal și transformată în locuință de o persoană privată.

Aceasta este „performanța” administrației sportive: baze sportive ajunse ruine, cantine transformate în depozite de fân și proprietăți publice ocupate de persoane particulare.

Incompetență, nepăsare sau protejarea unor interese?

Raportul Curții de Conturi nu stabilește automat vinovăția penală a lui Bogdan Matei. O asemenea răspundere poate fi stabilită doar de procurori și de instanțele de judecată.

Dar răspunderea politică și managerială nu poate fi ascunsă sub covor.

Bogdan Matei conduce instituția din ianuarie 2025, cu o scurtă întrerupere, și cunoaște sistemul sportiv de la nivel de ministru, senator și șef al comisiei parlamentare de specialitate. Nu poate poza acum într-un simplu spectator al dezastrului.

Un președinte competent ar fi trebuit să declanșeze controale interne, să inventarieze urgent proprietățile, să publice lista contractelor, să recupereze terenurile și clădirile ocupate fără drept și să îi demită pe cei responsabili.

În schimb, dimensiunea problemelor a fost scoasă la lumină de Curtea de Conturi.

Bogdan Matei trebuie să răspundă public

Ziarul de Vâlcea îi solicită public președintelui Agenției Naționale pentru Sport să precizeze:

Câte dintre contractele semnalate de Curtea de Conturi au fost verificate în timpul mandatelor sale?

Câte contracte au fost reziliate sau atacate în instanță?

Ce măsuri a dispus împotriva directorilor care au tolerat ocuparea ilegală a patrimoniului?

Ce sume au fost recuperate pentru bugetul statului?

De ce diferențele contabile de 390,6 milioane de lei nu au fost identificate și comunicate public de ANS?

Cine răspunde pentru terenurile și clădirile statului ajunse pe mâna unor operatori privați?

Va demisiona Bogdan Matei sau va continua să conducă Agenția ca și când raportul Curții de Conturi nu ar exista?

Sportul românesc nu mai are nevoie de discursuri festive, panglici tăiate și fotografii oficiale. Are nevoie de administratori capabili să protejeze patrimoniul statului.

Iar ceea ce a descoperit Curtea de Conturi la Agenția Națională pentru Sport poartă imaginea unei instituții scăpate de sub control: contracte dubioase, terenuri publice cedate discreționar, chirii neverificate, clădiri ocupate ilegal și sute de milioane de lei rătăcite între registrele contabile.