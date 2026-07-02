joi, 2 iulie 2026

Deputatul vâlcean Antonio Popescu susține reducerea impozitului pe dividende: „Antreprenorii trebuie încurajați, nu împovărați fiscal”

AUR a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care propune reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8%, măsură despre care reprezentanții formațiunii spun că ar contribui la stimularea investițiilor și la dezvoltarea mediului de afaceri românesc.

Proiectul de modificare a Codului Fiscal a fost inițiat de deputații AUR Lucian Mușat, Cosmin Hristu și Eduard Koler și urmărește revenirea la un nivel de impozitare considerat mai echilibrat, după majorările succesive operate în ultimii ani.

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, și-a exprimat susținerea pentru această inițiativă, apreciind că statul trebuie să creeze condiții favorabile celor care produc valoare și creează locuri de muncă.

„România are nevoie de un sistem fiscal predictibil și echilibrat. Antreprenorii care investesc, dezvoltă afaceri și creează locuri de muncă trebuie încurajați, nu împovărați prin taxe tot mai mari. Reducerea impozitului pe dividende la 8% este o măsură care poate stimula investițiile și poate păstra capitalul românesc în economie”, a transmis deputatul Antonio Popescu.

Potrivit inițiatorilor, actualul nivel al impozitului pe dividende descurajează investițiile și afectează competitivitatea companiilor românești. Aceștia susțin că o fiscalitate mai redusă poate conduce la o colectare mai eficientă a veniturilor bugetare, prin extinderea bazei de impozitare și încurajarea conformării voluntare.

Reprezentanții AUR amintesc că reducerea impozitului pe dividende s-a regăsit și în programul de guvernare al partidului, măsura fiind prezentată ca un sprijin direct pentru antreprenorii români și pentru reinvestirea profitului în economia națională.