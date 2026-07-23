joi, 23 iulie 2026

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu: „Mă voi opune oricărei majorări a salariilor pentru parlamentari și conducerea statului”

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, se declară ferm împotriva oricărei inițiative care ar conduce la majorarea salariilor parlamentarilor sau ale conducerii instituțiilor statului, într-o perioadă în care românii se confruntă cu dificultăți economice tot mai mari.

Parlamentarul susține că este inadmisibil ca, în timp ce populația suportă efectele inflației, ale creșterii taxelor și ale scumpirilor, în spațiul public să fie readusă în discuție posibilitatea unor venituri mai mari pentru demnitari.

„Cât mai trebuie să suporte românii această nedreptate? În timp ce oamenii muncesc din greu, plătesc taxe tot mai mari și se luptă cu scumpirile, unii se gândesc din nou la mărirea salariilor pentru parlamentari și pentru aparatul de conducere al statului. Eu nu pot fi de acord cu așa ceva”, afirmă deputatul Nicolae Mîndrescu.

Acesta consideră că prioritatea autorităților trebuie să fie creșterea nivelului de trai al cetățenilor, nu acordarea unor beneficii suplimentare clasei politice.

„Înainte de a vorbi despre privilegii pentru cei aflați la conducere, trebuie să ne asigurăm că românii au un trai decent. De aceea, mă voi opune oricărei majorări a salariilor pentru parlamentari și pentru conducerea statului”, a transmis parlamentarul AUR.

În încheiere, deputatul Nicolae Mîndrescu afirmă că România are nevoie de o schimbare de abordare în ceea ce privește gestionarea banului public și relația dintre stat și cetățeni.

„România are nevoie de respect pentru cetățeni, nu de noi privilegii pentru politicieni”, este mesajul transmis de deputatul AUR de Vâlcea.