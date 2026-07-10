De la o idee de familie la unul dintre cei mai mari tour-operatori din România

vineri, 10 iulie 2026

De la o idee de familie la unul dintre cei mai mari tour-operatori din România

CISTOUR este o afacere de familie, născută din dorința fondatorilor.de a transforma experiența, cunoștințele și pasiunea lor pentru călătorii într-un serviciu dedicat oamenilor care își doresc vacanțe bine organizate. Ce a început ca un proiect construit cu răbdare și implicare a devenit astăzi unul dintre tour-operatorii cu consacrați de pe piața turistică românească.

De la agenție de vânzări la tour-operator propriu

Parcursul companiei nu a fost unul liniar, ci rezultatul unei serii de decizii strategice, asumate la momentul potrivit. Una dintre cele mai importante etape din evoluția Cistour a fost transformarea dintr-o agenție orientată preponderent spre vânzarea de vacanțe într-un tour-operator care dezvoltă și operează propriile programe turistice. Această schimbare a oferit companiei un control mai mare asupra calității serviciilor, flexibilitate în construirea itinerariilor și posibilitatea de a crea experiențe de călătorie adaptate cerințelor turiștilor români.

Această schimbare a presupus investiții consistente în infrastructură, tehnologie și, nu în ultimul rând, în echipă. Compania a crescut de la 6 angajați și un singur sediu, la o structură formată din 3 puncte de vânzare (două în București, în zonele Iuliu Maniu și Piața Victoriei, și unul în Râmnicu Vâlcea, unde se află și sediul social), Un sediu dedicat operațiunilor de back-office și o flotă proprie formată din 8 autocare și 2 microbuze.

Astăzi, echipa CISTOUR numără 28 de angajați, alături de o rețea de peste 400 de parteneri B2B și peste 100 de colaboratori care contribuie la organizarea programelor turistice în România și în străinătate. Peste 60.000 de turiști au ales să călătorească alături de companie de-a lungul celor mai bine de 10 ani de activitate, iar portofoliul acoperă în prezent peste 1.000 de destinații.

Testul pandemiei: cum a rezistat echipa CISTOUR

Testul cel mai dur a venit odată cu pandemia de COVID-19, o perioadă în care industria turismului a fost lovită direct, iar multe agenții și-au redus sau încetat activitatea. CISTOUR a ales atunci o abordare centrată pe echipă și pe responsabilitate: deciziile strategice luate sub presiune au avut ca obiectiv principal păstrarea locurilor de muncă și respectarea angajamentelor față de turiști și parteneri. Astfel, compania a reușit să își păstreze întreaga echipă și să își continue activitatea într-una dintre cele mai grele perioade din istoria industriei. Experiența a accelerat și procesul de digitalizare intern, o schimbare care a rămas parte din modul de lucru al companiei.

Recunoaștere profesională și certificări

Recunoașterea profesională nu a lipsit nici ea. CISTOUR este membră a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT) și deține certificarea „Brand de Încredere", acordată de ESQ Cert, o confirmare a preocupării constante pentru calitatea serviciilor.

Circuite de anvergură și programe de formare

Printre proiectele de care echipa este cel mai mândră se numără circuite turistice de amploare, circuite precum "Costa Brava - 14 zile", Castelele de pe Valea Loarei (13 zile) sau Italia - Elveția - Cinque Terre (12 zile), programe care au necesitat luni întregi de documentare și planificare logistică. Dincolo de aceste destinații, compania a organizat și infotripuri și programe de formare profesională pentru agenți și ghizi de turism, în Grecia, Bulgaria și Turcia, contribuind astfel la dezvoltarea industriei în ansamblu.

Ce urmează pentru CISTOUR

Pentru perioada următoare, CISTOUR are în plan dezvoltarea unei linii de produs turistic premium, dedicată unei nișe de călători care caută experiențe personalizate și un nivel superior de confort. Compania își propune să dezvolte și o componentă educațională, prin programe de formare pentru viitori agenți, ghizi și directori de agenție, valorificând experiența acumulată intern de-a lungul anilor.

Povestea CISTOUR rămâne, în esență, una despre oameni: fondatori care au transformat o pasiune într-un business solid, și mii de turiști care aleg să revină an de an datorită acelorași valori: profesionalism, încredere și grijă pentru fiecare călătorie.