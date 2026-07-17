vineri, 17 iulie 2026

Dan Tănasă: „Am jurat să apăr România”. Deputatul AUR susține că este cercetat pentru o opinie exprimată public

Deputatul AUR Dan Tănasă susține că dosarul deschis pe numele său pentru presupusa infracțiune de incitare la discriminare reprezintă o încercare de intimidare politică și afirmă că nu a făcut altceva decât să își exprime public punctul de vedere cu privire la politica privind forța de muncă din România.

Parchetul General a anunțat că l-a pus sub acuzare pe parlamentarul AUR în urma unor postări publicate pe rețelele sociale, în care acesta critica importul de muncitori din afara Uniunii Europene și încuraja susținerea angajaților români.

Dan Tănasă respinge acuzațiile și afirmă că declarațiile sale au vizat exclusiv protejarea intereselor României și sprijinirea forței de muncă autohtone.

„Eu am jurat să fac bine României, să apăr România și interesele românilor. Am considerat că am dreptul să îmi exprim o opinie privind politica de import masiv de forță de muncă din state asiatice și africane”, a declarat deputatul.

Acesta susține că România trebuie să acorde prioritate propriilor cetățeni și că soluțiile pentru deficitul de personal trebuie să înceapă prin creșterea salariilor și prin încurajarea revenirii românilor plecați în străinătate, nu prin aducerea unui număr tot mai mare de muncitori din afara spațiului european.

În opinia sa, există diferențe culturale și sociale care pot crea dificultăți de integrare, motiv pentru care statul român trebuie să gestioneze cu responsabilitate fenomenul migrației economice.

Dan Tănasă consideră că ancheta deschisă împotriva sa are și o componentă politică, afirmând că momentul în care aceasta a fost declanșată coincide cu inițiativele AUR privind suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Reprezentanții AUR susțin că libertatea de exprimare trebuie respectată, iar exprimarea unor opinii privind politicile publice și migrația nu ar trebui să fie confundată cu instigarea la ură sau discriminare. Ei apreciază că dezbaterea privind protejarea intereselor economice și sociale ale României trebuie să rămână una liberă și deschisă, fără ca opiniile politice să fie sancționate penal.

Dosarul se află în faza cercetărilor, iar până la o soluție definitivă, Dan Tănasă beneficiază de prezumția de nevinovăție.