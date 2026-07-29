Dan Ponoran, managerul SJU Vâlcea, atacă proiectul salarizării: „Bolojan reduce sănătatea la contabilitate”

Managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Dan Ponoran, critică dur proiectul noii legi a salarizării și modul în care Guvernul tratează sistemul medical, susținând că sănătatea nu poate fi administrată doar prin calcule contabile și indicatori financiari.

Ponoran consideră că principiul salarizării unitare este profund nedrept, oferind exemplul unui chirurg care efectuează zeci de operații și este remunerat la fel ca un coleg cu o activitate mult mai redusă. „Este o imbecilitate din titlu: legea salarizării unitare. Un chirurg care face 50 de operații este plătit la fel ca unul care face cinci. Vi se pare normal?”, a declarat acesta pentru https://www.qmagazine.ro/

Managerul SJU Vâlcea avertizează că noua abordare riscă să accelereze exodul medicilor către sistemul privat sau în străinătate, în condițiile în care spitalele publice se confruntă deja cu un deficit major de personal. La Radiologie, de exemplu, spitalul din Râmnicu Vâlcea are ocupate doar două din cele nouă posturi prevăzute în schemă.

Dan Ponoran mai susține că sistemul sanitar este afectat de o legislație incoerentă și de subfinanțare, în timp ce costurile de funcționare cresc constant. În opinia sa, evaluarea performanței spitalelor exclusiv prin criterii financiare ignoră realitatea din teren și nevoile pacienților.

Declarațiile vin în contextul protestelor organizate de personalul medical împotriva proiectului legii salarizării, în timp ce premierul Ilie Bolojan susține că veniturile din sănătate nu vor scădea și acuză sindicatele că promovează informații eronate. Conflictul dintre Guvern și reprezentanții sistemului sanitar rămâne deschis, iar protestele continuă la nivel național.