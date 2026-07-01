Curtea de Apel Pitești face un nou pas spre digitalizare: cererile de executare silită vor fi transmise electronic

joi, 2 iulie 2026

Curtea de Apel Pitești face un nou pas spre digitalizare: cererile de executare silită vor fi transmise electronic

Curtea de Apel Pitești continuă procesul de modernizare a activității instanțelor, după ce președintele instituției a aprobat o nouă procedură privind transmiterea și gestionarea în format electronic a cererilor de încuviințare a executării silite și a documentelor aferente dosarelor instrumentate de executorii judecătorești.

Decizia nr. 205 din 30 iunie 2026 stabilește cadrul prin care executorii judecătorești vor putea transmite documentele necesare exclusiv în format electronic, măsură menită să simplifice și să accelereze activitatea instanțelor.

Potrivit reprezentanților Curții de Apel Pitești, procedura a fost elaborată în urma consultărilor cu Camera Executorilor Judecătorești și reprezintă un pas important în procesul de digitalizare a sistemului judiciar.

Noua metodă de lucru urmărește reducerea timpului necesar soluționării cererilor urgente, diminuarea costurilor administrative pentru executori, instanțe și justițiabili, precum și eficientizarea circuitului documentelor.

Conducerea Curții de Apel Pitești anunță că procesul de digitalizare va continua și în perioada următoare prin implementarea unor noi instrumente informatice care să contribuie la creșterea eficienței activității instanțelor.

Totodată, instituția subliniază că utilizarea tehnologiei are rolul de a sprijini actul de justiție, fără a înlocui analiza juridică realizată de judecători, fiecare cauză urmând să fie soluționată în mod individual, cu respectarea strictă a prevederilor legale.