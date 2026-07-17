Criză în sănătatea vâlceană! Centrele de permanență riscă să rămână fără medici, iar pacienții fără asistență după program

vineri, 17 iulie 2026

Criză în sănătatea vâlceană! Centrele de permanență riscă să rămână fără medici, iar pacienții fără asistență după program

Sistemul sanitar din județul Vâlcea se confruntă cu o nouă problemă majoră. Cele patru centre de permanență rămase în funcțiune riscă să nu mai poată asigura serviciile medicale pentru populație din cauza deficitului tot mai accentuat de medici de familie. Situația a determinat conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea și a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea să convoace o întâlnire de urgență cu medicii coordonatori ai centrelor de permanență.

Potrivit reprezentanților CAS Vâlcea, obiectivul este menținerea continuității asistenței medicale primare în afara programului cabinetelor de medicină de familie, în intervalul orar 15:00–08:00, de luni până vineri. Însă autoritățile recunosc faptul că numărul medicilor dispuși să efectueze gărzi este în continuă scădere, iar o mare parte dintre cei care încă activează au ajuns la o vârstă înaintată.

În prezent, în județul Vâlcea mai funcționează doar patru centre de permanență, la Băile Govora, Bălcești, Milcoiu și Galicea, coordonate de medicii Vasile-Constantin Laza, Hisham Tageldin, Laura Șerban și Floarea Simoiu. Dacă numărul minim de medici prevăzut de legislație nu va mai putea fi asigurat, unele dintre aceste centre riscă să își înceteze activitatea.

Problema nu este una nouă. În ultimii ani, Vâlcea a pierdut deja mai multe centre de permanență, inclusiv pe cel din municipiul Râmnicu Vâlcea, închis din cauza lipsei personalului medical și a dificultăților de finanțare. Fenomenul reflectă criza națională de medici de familie și lipsa de atractivitate a gărzilor suplimentare, în condițiile în care mulți medici consideră că remunerația nu justifică volumul de muncă.

La finalul întâlnirii, reprezentanții CAS Vâlcea, DSP Vâlcea și coordonatorii centrelor au convenit să inițieze demersuri comune pentru identificarea unor soluții care să permită păstrarea acestor servicii medicale esențiale.

Pentru mii de vâlceni, în special din mediul rural, centrele de permanență reprezintă singura alternativă la camerele de gardă ale spitalelor în afara programului medicilor de familie. O eventuală închidere a acestora ar însemna presiune suplimentară asupra unităților de primiri urgențe și acces mult mai dificil la îngrijiri medicale pentru pacienții cu afecțiuni care nu reprezintă urgențe majore, dar necesită consult și tratament rapid.