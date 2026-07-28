Constantin Radulescu: Vești bune pentru elevii vâlceni! ÎNCĂ 20 DE MICROBUZE ELECTRICE LIVRATE ASTĂZI!

marți, 28 iulie 2026

Constantin Radulescu: Vești bune pentru elevii vâlceni! ÎNCĂ 20 DE MICROBUZE ELECTRICE LIVRATE ASTĂZI!

La Muzeul Satului Vâlcean, am predat 20 de microbuze electrice moderne pentru transportul școlar, din totalul de 25 pe care le-am achiziționat printr-un nou proiect derulat de Consiliul Județean Vâlcea.

Vorbim despre microbuze marca FORD, cu 16+1 locuri (inclusiv pentru persoane cu dizabilități), o autonomie de 400 km, garanție de 10 ani la baterii și sisteme moderne de siguranță.

Cele 20 de autovehicule predate astăzi vor ajunge în localitățile: Ștefănești, Stroești, Budești, Pietrari, Galicea, Lădești, Malaia, Mateești, Slătioara, Prundeni, Muereasca, Berislăvești, Roești, Costești, Mihăești, Valea Mare, Mitrofani, Băile Govora, Păușești și Milcoiu.

Restul de 5 microbuze vor fi livrate, în cursul lunii august, localităților: Bărbătești, Copăceni, Perișani, Vlădești și Păușești-Măglași.

Acest proiect este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și are o valoare de peste 2,5 milioane de euro.

Tot în cadrul întâlnirii de astăzi, am organizat și instruirea șoferilor, astfel încât microbuzele să fie complet pregătite și să intre în circuitul școlar chiar din această toamnă, odată cu începerea noului an școlar!

Prin această nouă investiție, alături de cele 32 de microbuze (finanțate prin PNRR) pe care le-am repartizat anul trecut, ajungem la un total de 57 de microbuze școlare puse la dispoziția comunităților din județul Vâlcea!

Le mulțumesc primarilor care au fost prezenți astăzi, le doresc să le „stăpânească” fără incidente în trafic, iar elevii din localitățile respective să se bucure de condiții bune de transport.

Mulțumiri speciale echipei Consiliului Județean Vâlcea, care a muncit enorm pentru ca acest proiect să fie finalizat cu succes!

Constantin Rădulescu,

Președintele Consiliului Județean Vâlcea