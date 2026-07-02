Constantin Rădulescu: Tabere autentice pentru copii și acces gratuit la bazele sportive din Vâlcea

joi, 2 iulie 2026

Constantin Rădulescu: Tabere autentice pentru copii și acces gratuit la bazele sportive din Vâlcea

Administrația județeană din Vâlcea pregătește noi proiecte dedicate copiilor și tinerilor, vizând atât organizarea unor tabere inspirate de cele de odinioară, cât și extinderea accesului gratuit la infrastructura sportivă din județ.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat că a discutat cu profesorii implicați în organizarea taberelor pentru a înțelege care sunt nevoile reale ale copiilor. Potrivit acestuia, răspunsurile primite l-au surprins plăcut.

„Am discutat și cu profesorii care organizează tabere pentru copii. Eram îngrijorat că își doresc condiții exagerate, însă mi-au spus că vor, în primul rând, o tabără autentică, așa cum era odinioară. Mă voi consulta cu specialiștii și vom lua cele mai bune decizii pentru copii”, a afirmat Constantin Rădulescu.

Șeful administrației județene consideră că viitoarele tabere trebuie să ofere copiilor experiențe apropiate de natură, activități educative și posibilitatea de a socializa, punând accent pe dezvoltarea personală și mai puțin pe confortul excesiv.

Totodată, Constantin Rădulescu a anunțat că își dorește accelerarea demersurilor pentru preluarea bazelor sportive școlare de către CS Vâlcea 1924, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziția copiilor și tinerilor pentru activități sportive gratuite.

„Vreau, de asemenea, să discut cu Primăria municipiului pentru urgentarea preluării bazelor sportive școlare de către CS Vâlcea 1924, astfel încât copiii să poată face sport gratuit și să aibă acces la condiții cât mai bune”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Potrivit acestuia, investițiile în tabere și în dezvoltarea infrastructurii sportive reprezintă o investiție pe termen lung în educația și sănătatea noilor generații, oferind copiilor alternative constructive de petrecere a timpului liber și încurajând practicarea sportului încă de la vârste fragede.