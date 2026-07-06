Constantin Radulescu: Se lucrează intens la alternativa Văii Oltului. Primele sectoare asfaltate vor fi gata până la sfârșitul anului

Modernizarea Drumului Județean 703H, cunoscut drept alternativa la aglomerata Vale a Oltului, avansează într-un ritm susținut. Lucrările se desfășoară în prezent pe sectoarele din comunele Perișani și Boișoara, iar primele porțiuni de asfalt urmează să fie turnate până la finalul acestui an.

Investiția, considerată una dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră a județului Vâlcea, vizează modernizarea a 31,3 kilometri de drum, de la limita cu județul Argeș, traversând localitățile Perișani, Titești, Boișoara și Câineni, până la intersecția cu DN7. Odată finalizat, traseul va reprezenta o rută alternativă modernă între Curtea de Argeș și Câineni, reducând cu aproximativ 50 de kilometri distanța dintre Pitești și Sibiu.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a verificat luni stadiul lucrărilor și a subliniat importanța investiției, estimată la aproximativ 38 de milioane de euro.

„Această investiție deschide nordul județului Vâlcea către Europa și creează premisele dezvoltării economice și turistice a întregii zone”, a declarat șeful administrației județene.

Potrivit reprezentanților constructorului STRABAG, în această perioadă se execută lucrări complexe de consolidare a drumului.

„Am finalizat cele cinci tronsoane unde au fost executați piloții de consolidare, iar la trei dintre acestea a fost realizat și radierul. În Perișani și Boișoara lucrăm la fundațiile adâncite pentru parapete și la consolidările necesare lărgirii carosabilului. În paralel continuăm lucrările la podețe și celelalte elemente ale infrastructurii. În zona Boișoara, casetele sunt realizate în proporție de aproximativ 90%”, au precizat reprezentanții constructorului.

Constantin Rădulescu a recunoscut că șantierul creează temporar disconfort pentru locuitorii din zonă, însă a dat asigurări că ritmul lucrărilor va fi menținut.

„Știu că este un șantier dificil și le cer scuze localnicilor pentru disconfortul creat, pentru praf și restricțiile temporare. Important este că anul acesta vom începe și turnarea asfaltului. Voi urmări îndeaproape evoluția lucrărilor pentru ca termenele asumate să fie respectate”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Proiectul, demarat în 2025 și cu termen de finalizare în 2028, este unul strategic atât pentru județul Vâlcea, cât și pentru întreaga regiune. Pe lângă rolul de alternativă la DN7 – Valea Oltului, DJ 703H traversează spectaculoasa Țară a Loviștei, una dintre cele mai frumoase zone montane din sudul Carpaților, aflată în vecinătatea Parcului Național Cozia și a Munților Făgăraș.

Finalizarea investiției este așteptată să stimuleze dezvoltarea turismului, să faciliteze transportul de mărfuri și persoane și să contribuie la valorificarea potențialului economic al întregii zone de nord a județului Vâlcea.