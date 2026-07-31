Constantin Rădulescu, presedinte CJ Vâlcea, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „De ce închideți industria de cărbune? Siguranța energetică a României este mai importantă decât niște euro de la UE!”

vineri, 31 iulie 2026

Constantin Rădulescu, presedinte CJ Vâlcea, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „De ce închideți industria de cărbune? Siguranța energetică a României este mai importantă decât niște euro de la UE!”

În plină criză energetică și hidrologică, în condițiile în care Guvernul analizează instituirea unei stări de urgență în unele zone ale țării din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, lansează un nou avertisment privind consecințele închiderii capacităților de producție pe cărbune.

Reacția acestuia vine într-un moment în care autoritățile centrale caută soluții de urgență pentru menținerea funcționării sistemului energetic. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Guvernul analizează măsuri excepționale pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă, inclusiv alocarea unor fonduri pentru lucrări pe Dunăre și reducerea consumului de energie prin limitarea iluminatului public.

În acest context, Constantin Rădulescu a transmis un mesaj categoric:

„Păi și de ce închideți industria de cărbune?! CET-urile nu asigură cumva aprox. 30% din energia electrică a țării?! Ce e mai important?! Niște euro de la UE sau siguranța energetică a țării?! Oamenii trebuie protejați! Dar... cine să ne audă?!”

Declarația vine pe fondul dezbaterilor privind viitorul CET Govora, unul dintre obiectivele energetice strategice ale județului Vâlcea. În ultimele luni, Constantin Rădulescu s-a poziționat constant împotriva închiderii accelerate a producției pe cărbune, avertizând că renunțarea la astfel de capacități înainte de existența unor alternative viabile poate pune în pericol securitatea energetică și poate conduce la creșterea costurilor suportate de populație.

Situația actuală pare să ofere noi argumente celor care susțin menținerea în funcțiune a unor capacități convenționale de producere a energiei. Debitul Dunării a coborât la aproximativ 1.600 mc/s, unul dintre cele mai mici niveluri din ultimele decenii, iar autoritățile avertizează că acesta ar putea ajunge la 1.500 mc/s, foarte aproape de minimul istoric. În aceste condiții, funcționarea infrastructurii energetice devine o problemă de siguranță națională.

Pentru județul Vâlcea, miza este și mai mare. CET Govora nu reprezintă doar un producător de energie, ci și o componentă esențială pentru alimentarea cu agent termic și pentru funcționarea platformei industriale din zonă. De aceea, mesajul președintelui Consiliului Județean readuce în prim-plan întrebarea dacă politica de decarbonizare poate fi implementată în ritmul actual fără riscuri majore pentru economia și securitatea energetică a României.