Comunicat de presă: „Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finalizat – 34 de biblioteci digitalizate în județ

Scandal la Zilele Imnului Național! Primăria Râmnicu Vâlcea, acuzată că a promovat vulgaritatea pe o scenă finanțată din bani publici. Cantaretul Ursaru: „O facem în trei, nu sunt gelos / Fă, lasă-te jos / Nu contează că ai bărbat / Urcă-te pe mine, fă sex, fă!”