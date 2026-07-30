Comunicat de presă: „Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finalizat – 34 de biblioteci digitalizate în județ

joi, 30 iulie 2026

Comunicat de presă

„Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finalizat – 34 de biblioteci digitalizate în județ

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

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