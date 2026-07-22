Comuna Mălaia atrage peste 11,7 milioane de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare

joi, 23 iulie 2026

Comuna Mălaia atrage peste 11,7 milioane de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare

Comuna Mălaia continuă procesul de modernizare a infrastructurii, după ce a obținut o finanțare în valoare de 11.709.402 lei prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), destinată extinderii sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

Finanțarea este acordată în cadrul programului național derulat de AFM și acoperă până la 100% din cheltuielile eligibile, reprezentând una dintre cele mai importante investiții atrase de administrația locală în domeniul utilităților publice.

Proiectul vizează extinderea rețelelor de apă și canalizare, cu scopul de a crește gradul de acces al populației la servicii publice moderne și de a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor. În același timp, investiția va contribui la protejarea mediului și la dezvoltarea durabilă a comunei.

Conform contractului de finanțare, lucrările vor trebui finalizate în cel mult 36 de luni de la emiterea ordinului de începere, iar decontarea cheltuielilor se va realiza etapizat, pe măsura executării investiției.

Primarul comunei Mălaia, Gheorghe Dinculescu, a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitate.

„Este o investiție esențială pentru viitorul comunei Mălaia și un obiectiv pentru care am muncit foarte mult. Extinderea rețelelor de apă și canalizare înseamnă condiții de viață mai bune pentru locuitori, dar și șanse mai mari de dezvoltare pentru localitate. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la obținerea acestei finanțări și îi asigur pe cetățeni că vom face tot posibilul pentru ca lucrările să fie realizate la cele mai înalte standarde și în termenele stabilite”, a declarat primarul Gheorghe Dinculescu.

Prin atragerea acestei finanțări de peste 11,7 milioane de lei, administrația locală face încă un pas important în modernizarea infrastructurii edilitare, consolidând premisele pentru dezvoltarea economică și creșterea calității vieții în comuna Mălaia.