Claudiu Clenci, singurul elev din Vâlcea cu media 10 la Bacalaureat 2026. Povestea tânărului care visează să construiască viitorul în România

marți, 14 iulie 2026

Claudiu Clenci, singurul elev din Vâlcea cu media 10 la Bacalaureat 2026. Povestea tânărului care visează să construiască viitorul în România

Într-un an în care mii de absolvenți au trecut prin emoțiile examenului de Bacalaureat, județul Vâlcea are un singur elev care a reușit performanța absolută: media 10. Este vorba despre Ilie-Claudiu Clenci, absolvent al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, profil Matematică-Informatică.

Originar din satul Casa Veche, comuna Olanu, Claudiu spune că drumul spre nota maximă nu a fost unul al norocului, ci al disciplinei și al muncii constante. În ultimul an de liceu și-a concentrat aproape toată energia pe pregătirea pentru Bacalaureat și admiterea la facultate, studiind în medie cinci-șase ore pe zi.

Pasiunea sa pentru tehnologie s-a văzut încă din liceu. A făcut parte din echipa de robotică Code Troopers, a participat la olimpiade de matematică, informatică și AcadNet, a dezvoltat proiecte software și a reprezentat România la evenimente internaționale de tehnologie din Japonia și Elveția. În paralel, a fost instructor IT, împărtășindu-și cunoștințele cu alți elevi.

Ținta lui este acum admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București, unde își dorește să aprofundeze domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și infrastructura IT.

Deși ar avea oportunități și peste hotare, Claudiu spune că își dorește să își construiască viitorul în România și să contribuie la dezvoltarea tehnologiei în țară.

Performanța sa reprezintă nu doar o reușită personală, ci și un motiv de mândrie pentru Vâlcea, demonstrând că talentul, perseverența și seriozitatea pot conduce la rezultate excepționale. Claudiu Clenci este, fără îndoială, unul dintre tinerii care dau încredere că viitorul poate fi construit chiar aici, acasă.

foto: Gazeta Valceana