CJ Vâlcea, partener al festivalului moto „Ride the Vibe”! Patru zile de adrenalină, concerte și mii de motocicliști la Costești

joi, 16 iulie 2026

CJ Vâlcea, partener al festivalului moto „Ride the Vibe”! Patru zile de adrenalină, concerte și mii de motocicliști la Costești

În perioada 16–19 iulie 2026, comuna Costești găzduiește o nouă ediție a festivalului moto „Ride the Vibe”, considerat unul dintre cele mai mari evenimente dedicate motocicliștilor din România. Organizatorii estimează participarea a peste 7.000 de rideri din țară și din străinătate, iar accesul publicului este gratuit, inclusiv în zona de campare.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că instituția este și în acest an partener al evenimentului și că pregătirile au intrat pe ultima sută de metri.

„De joi până duminică vă așteptăm la cel mai tare festival moto din România… Ride the Vibe! Atenție, intrarea este LIBERĂ! Consiliul Județean Vâlcea este din nou partener al acestui eveniment extraordinar. Astăzi, la Costești, am pus la punct ultimele detalii pentru ca totul să fie așa cum trebuie. Pe lângă spectacolul oferit de miile de motociclete, muzica bună și mâncarea pentru toate gusturile, anul acesta vor fi și multe noutăți: zboruri cu avionul, parapantă, perete de cățărat și un mic poligon de paintball. Haideți să simțiți «vibe-ul» pe pielea voastră! Asfalt uscat!”, a transmis Constantin Rădulescu.

Pe lângă impresionanta paradă a motocicletelor, participanții vor avea parte de patru zile de concerte, demonstrații moto, activități interactive și experiențe în aer liber, într-o locație amplasată strategic, la Costești, cu acces direct către unul dintre cele mai spectaculoase trasee pentru motocicliști din România.

Programul din acest an include, pe lângă zona dedicată motocicletelor și spectacolelor, zboruri de agrement cu avionul, parapantă, un perete de escaladă, paintball, dar și numeroase surprize pregătite de organizatori. Festivalul oferă campare gratuită, zone dedicate familiilor și spații pentru relaxare, fiind gândit ca un eveniment pentru toate vârstele.

Organizatorii promovează „Ride the Vibe” drept cel mai mare festival moto din România, cu 72 de ore de activități non-stop, concerte live, zone expoziționale și o atmosferă dedicată comunității motocicliștilor.

În acest weekend, Costești devine capitala pasionaților de motoare, iar Vâlcea își consolidează poziția pe harta marilor evenimente turistice și de aventură din România.